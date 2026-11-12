Solo se fabricaron 86 en todo el mundo y ahora podrás ver más de una docena juntos en Madrid: vuelve el Ferrari español

Hubo una época en la que España fabricaba uno de los deportivos más exclusivos y avanzados del mundo. Se llamaba Pegaso Z-102, tenía un motor V8 y estaba concebido para competir con los grandes fabricantes europeos. Solo se construyeron 86 unidades y ahora, 75 años después de su presentación, más de una docena de ejemplares volverán a reunirse en Madrid.

Será uno de los grandes atractivos de Retromóvil Madrid 2026, que celebrará su vigésima tercera edición del 11 al 13 de diciembre en IFEMA. Una cita que también reunirá algunos de los Porsche de competición más emblemáticos, coches históricos de SEAT y auténticas rarezas del automovilismo europeo.

Retromóvil Madrid 2026 | Retromóvil Madrid 2026

El Ferrari español vuelve a ser protagonista 75 años después

El Pegaso Z-102 es uno de esos automóviles que demuestran que la historia del motor español va mucho más allá de los utilitarios populares. Presentado en 1951, fue desarrollado bajo la dirección de Wifredo Ricart, un ingeniero español que había trabajado anteriormente en Alfa Romeo.

Su planteamiento era extraordinariamente ambicioso. Contaba con un motor V8, una arquitectura mecánica sofisticada y unas prestaciones que podían rivalizar con las de los mejores deportivos de su tiempo. Algunas versiones llegaron a superar los 250 km/h, una cifra impresionante para los años cincuenta.

Pero lo que realmente convirtió al Pegaso Z-102 en una pieza de colección fue su exclusividad. Entre 1951 y 1958 se fabricaron únicamente 86 unidades, muchas de ellas con carrocerías prácticamente artesanales firmadas por especialistas como Touring, Saoutchik o Serra.

Retromóvil reunirá más de una docena de estos automóviles, incluyendo versiones tan singulares como las barquetas Enasa Rabassada y Pedralbes. También estará presente un Pegaso Z-102 B Touring Berlinetta procedente del Museu do Caramulo de Portugal.

La exposición permitirá conocer mejor la figura de Ricart, con fotografías inéditas, componentes originales y explicaciones sobre su tecnología. Incluso habrá una experiencia de realidad virtual impulsada por Ricart Cars, un proyecto vinculado a los descendientes del ingeniero.

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Desde los SEAT de Carlos Sainz hasta los Porsche de competición

El Pegaso no estará solo. El salón también celebrará los 40 años de SEAT Sport, una división que desempeñó un papel fundamental en la historia de la competición española y que posteriormente daría paso a una nueva etapa bajo la identidad CUPRA.

Entre los vehículos expuestos habrá un SEAT Córdoba WRC, uno de los representantes más conocidos de la etapa mundialista de la marca, y un CUPRA GT. También se mostrará una réplica del SEAT Panda con el que Carlos Sainz dio sus primeros pasos en los rallies.

Porsche tendrá igualmente un protagonismo especial gracias a la celebración de los 75 años de su historia en competición. El Club Porsche España llevará una selección que incluirá modelos como el 356 SC, el 968 CS Cup, el 964 RS Cup o RSR, el 911 3.0 RS y el 997 Cup R.

Son automóviles que permiten recorrer diferentes etapas de la trayectoria deportiva del fabricante alemán, desde sus primeros años hasta los campeonatos monomarca modernos.

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Un Land Cruiser histórico y 17 coches que competirán por su elegancia

Otro de los aniversarios destacados será el del Toyota Land Cruiser, que cumple 75 años desde su aparición en 1951. Una exposición especial repasará la evolución de este todoterreno, convertido en uno de los grandes referentes mundiales por su resistencia y capacidad para circular fuera del asfalto.

También habrá espacio para celebrar los 40 años del Saab 900 Cabrio y para descubrir el De Lorenzo Isósceles, una creación del carrocero asturiano Xuan de Lorenzo que se presentará oficialmente durante el evento.

Además, regresará el Concurso de Elegancia después de un año de ausencia. Participarán 17 automóviles históricos, entre los que figuran un Hispano-Suiza 16 HP de 1916, un Rolls-Royce Phantom I de 1929, un SEAT 1400 Serra de 1956 y un Maserati 3500 Stradale de 1965.

Retromóvil Madrid abrirá el viernes 11 de diciembre de 10:00 a 20:00 horas, el sábado 12 de 10:00 a 21:00 horas y el domingo 13 de 10:00 a 15:00 horas. Tres jornadas para contemplar algunos de los automóviles que marcaron la historia de la industria, muchos de los cuales difícilmente volverán a coincidir en una misma exposición.