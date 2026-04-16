¿Por qué este coche cuesta tres veces más en Europa que en China?

El grupo chino BYD está vendiendo como churros en Europa, y no solo está presente en el continente con la marca homónima sino con otras filiales, como Denza, dedicada a vehículos premium como la berlina grande Denza Z9 GT eléctrica, que se vende en España desde los 115.000 euros a pesar de que en el gigante asiático cuesta menos de 40.000. ¿Por qué se produce esta diferencia?

Hay motivos de base que incrementan el precio. Para empezar, la Unión Europea aplica un 17% más de coste en concepto de derechos compensatorios para los vehículos eléctricos que se fabrican en China pero que se venden en el Viejo Continente. A esto hay que sumar un arancel de importación del 10%. En definitiva, ya tenemos un 27% más del precio de salida en China. Trasladado a 40.000 euros, serían unos 10.500-11.000 euros.

Denza Z9 GT | Denza

Gastos extras

Ya estamos en más de 50.000 euros de precio, pero hay otros gastos extra. Uno tan básico como el transporte desde China a los mercados europeos, la homologación en nuestro continente, los ajustes de la mecánica a los requerimientos de nuestras carreteras, las tasas de los concesionarios, las garantías y, por último, los impuestos.

Sumando todo esto, ya nos situamos entre los 70.000-80.000 euros, lo cual aún no justifica el precio de 115.000. La brecha que aún queda por explicar ya no tiene un motivo lógico por los gastos obligatorios por sacar el coche de China. El argumento es deliberado. BYD desea que el coste del Denza Z9 GT eléctrico para los conductores sea alto.

Denza Z9 GT | Denza

Un coche de alta gama

Se entiende que los coches chinos son baratos y esto genera prejuicios sobre la calidad de estos vehículos. Como BYD pretende que los europeos conciban Denza como una marca premium, deben situar el Z9 GT en un rango de precios que corresponda a este tipo de modelos, normalmente pertenecientes a marcas como Mercedes, BMW o Porsche.

De hecho, comparando con otras berlinas eléctricas de alta gama, tiene un precio muy similar al BMW i7, y es más caro que el Audi e-tron GT, el Lotus Emeya, Tesla Model S, Mercedes EQS y el Porsche Taycan. Más caro, sí, pero sin dispararse demasiado para poder competir cara a cara contra todos estos nombres. Y como hemos dicho que es un precio colocado deliberadamente, que no responde realmente a recuperar los costes de producción y demás, BYD podría rebajar hasta la frontera de los 100.000 euros el coste del Denza Z9 GT eléctrico para que sea aún más competitivo en su segmento.