Multas estando bien aparcado. ¿Cómo y por qué?

¡Mucho cuidado porque la DGT puede multarte aunque tengas el coche aparcado y apagado! La DGT tiene una lista de infracciones que pueden notificarte sin que hayas encendido el motor.

Estar parado no significa estar exento de cumplir la normativa de seguridad y documentación. Mucha gente cree que si no circula no hay riesgo, pero la realidad es muy distinta. Si tienes la ITV caducada, te caerán doscientos euros de sanción aunque el vehículo no se mueva.

Lo mismo ocurre si tus neumáticos están desgastados o si la matrícula no se lee correctamente. Aparcar en pasos de cebra, doble fila o zonas de bajas emisiones cuesta hasta doscientos euros más. Incluso mantener el motor encendido mientras esperas estacionado está prohibido por la normativa ambiental.

Pero lo más grave de todo es llevar instalado un inhibidor de radar en tu vehículo. Esta infracción se considera muy grave y alcanza los seis mil euros con pérdida de puntos. Asegúrate también de tener siempre el seguro y la ficha técnica en regla para evitar sustos.

Recuerda que si pagas rápido tienes un descuento del cincuenta por ciento, pero perderás tu derecho a recurrir. No bajes la guardia: la seguridad vial también se vigila cuando dejas el coche en la calle. Revisa siempre el estado de tu vehículo y su papeleo antes de dejarlo en la vía pública. Un descuido con la ITV o el mantenimiento puede salirte muy caro sin ni siquiera arrancar.