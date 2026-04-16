¿Podemos tutear a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico en los controles?

¿Cómo debes hablarle a un agente de la Guardia Civil si te para en la carretera? Aunque ellos siempre te hablarán de usted, tú no estás obligado legalmente a devolverles el mismo trato.

Tutearles no conlleva ninguna sanción, pero hacerlo es un error que puede costarte muy caro en el atestado. La corrección juega a tu favor para que el agente no anote ninguna falta de respeto a la autoridad.

Si te saludan de forma militar, puedes devolver el gesto o simplemente dar los buenos días con educación. En situaciones críticas, como un positivo en alcoholemia, mantener la compostura es vital para tu defensa posterior. Si eres respetuoso, puedes pedirle al agente que refleje en el boletín que no presentas síntomas físicos de embriaguez.

Ese pequeño detalle será tu mejor baza ante un juez para intentar reducir la sanción que te impongan. Para terminar, despídete siempre con la frase “buen servicio”, que es la fórmula tradicional que usan entre ellos.

Demostrar afinidad y respeto por su trabajo te evitará muchos problemas innecesarios durante cualquier control de tráfico habitual. Recuerda que la educación es tu mejor herramienta cuando estás frente a las fuerzas de seguridad. Un trato correcto facilita el procedimiento y te deja en una mejor posición si decides reclamar después.