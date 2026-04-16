Tesla prepara su coche barato, pero estos son algunos de los obstáculos para su lanzamiento

Tesla aún no ha reaccionado con contundencia a su crisis de ventas. No obstante, desde hace ya unos cuantos meses se viene rumoreando sobre la posible solución, que la marca estadounidense saque al mercado un modelo 100% eléctrico barato, accesible para la mayoría de la población, y así aumentar el nicho de clientes potenciales. No obstante, esto contradice las palabras del propio CEO de la compañía, Elon Musk, que ha rechazado en varias ocasiones rebajar el estatus de los coches de Tesla y democratizarlos.

Es muy probable que Musk se trague sus propias palabras porque ya se han filtrado informaciones sobre cómo sería un Tesla a precio de saldo. Para empezar, a los coches de la marca norteamericana los popularizó su abultado equipamiento tecnológico que hace no tanto era bastante exclusivo, hasta que los fabricantes chinos lo han extendido a más público. Pues bien, un Tesla barato renunciaría a ese equipamiento y acabados de alta gama.

Tesla Model 3 Standard | Tesla

Un nuevo concepto

Mantendría alguna tecnología de asistencia a la conducción o aporte al entretenimiento, pero quedaría un par de rangos por debajo a lo que ofrecen el Tesla Model 3 o el Model y. Otro cambio iría orientado a la carrocería de los vehículos. La marca de Musk se ha caracterizado por las berlinas y los coupés, coches con una largura considerable. De hecho, de los cuatro modelos de Tesla disponibles en el mercado español, el más corto es el Model 3 con 4,69 metros.

Sin embargo, este nuevo coche barato en el que se estaría trabajando reduciría bastante sus dimensiones y se quedaría en 4,2 metros de largo. Esto supone que pertenecería a un segmento prácticamente inexplorado para la marca estadounidense, el de los vehículos compactos, donde tendría una dura competencia contra modelos afincados en Europa como el 308, el C4 o el Mégane.

Abaratar el Tesla supondría renunciar a potencia y prestaciones, reduciendo el número de motores eléctricos a uno y probablemente conectado al eje delantero. Y si bien una de las virtudes del fabricante han sido sus baterías con las que ofrecen autonomías por encima de la media del mercado, la cifra del modelo barato se normalizará pudiendo incluso situarse bajo los 500 km.

No solo será el Tesla más barato, sino que también podría hacerte ganar dinero cuando no lo usas | Tesla

El precio como obstáculo

Por último y más importante si hablamos de un coche asequible es el precio. En España, ahora mismo el Tesla más barato es el Model 3, que se puede comprar desde 34.020 euros con descuentos y ayudas. Si se quiere que el nuevo modelo tenga impacto en el mercado y realmente democratice el acceso a la marca, su coste debería ubicarse entre los 20.000 y los 25.000 euros.

No obstante, producir este coche barato supondría desarrollar un modelo totalmente nuevo, con una arquitectura novedosa, con los gastos que eso supone, y Tesla no está dispuesta a lanzar un nuevo vehículo si no obtiene beneficios de entre el 15% y el 20%. Por lo tanto, tal vez su precio final no sea tan asequible como realmente se espera. Aunque los mayores obstáculos son la pérdida de identidad del fabricante, renunciando a las características que le habían definido y, sobre todo, confrontar a las propias palabras de su CEO. Y tocar el orgullo y el ego de Musk no es poca cosa.