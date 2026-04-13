En qué consiste el nuevo "timo del asfalto" del que ya alerta la Guardia Civil

La Guardia Civil ha comenzado a alertar de una nueva estafa que estaría empezando a circular por las calles, y de la que aseguran que ya han recibido varias denuncias de personas que han caído en ella.

Se trata del bautizado como "timo del asfalto" y se está produciendo especialmente en zonas con chalets y viviendas individuales, que tienen acceso a calles residenciales mediante garajes particulares.

Puerta de garaje camuflada | Centímetros Cúbicos

El timo consiste en un par de trabajadores de obra que van por las casa ofreciendo literalmente asfalto a precios muy reducidos. El motivo es que dicen estar trabajando por la zona y que les ha sobrado material con el que quieren hacernos un apaño en el acceso a nuestra vivienda. Por supuesto esto sin ningún tipo de factura ni papeleo de por medio, todo se cobra en negro.

Una vez hemos "pasado por caja" existen dos opciones, la primera es que mágicamente nuestros amigos trabajadores desaparezcan sin haber realizado tarea alguna, o que efectivamente nos hagan un apaño que más bien deberíamos calificar de chapuza sin garantía.

En cualquiera de los dos casos, la Guardia Civil advierte denunciarlos antes de pagar absolutamente nada a trabajadores aleatorios que se presentan en nuestra puerta ofreciendo un servicio que no hemos solicitado.