VERSIÓN VARIANT
Más barato que el Passat: el Golf también es familiar, híbrido y por poco más de 30.000 euros
El Seat León ST y el Toyota Corolla Touring Sports no están solos. Lo más importante de la alternativa compacta al modelo de tamaño completo.
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Un Passat es un Passat, con toda su tradición de coche familiar y sumando a ello el hecho de haber estrenado generación no hace tanto tiempo y los altos estándares que reúne en materia tecnológica. Sin embargo, no descubro nada cuando digo que no es precisamente un modelo asequible y popular. La oferta de vehículos familiares incluye diversidad de intérpretes mucho más baratos y la propia Volkswagen tiene el suyo.
El Golf también es familiar e híbrido. Con su única motorización disponible, la versión de acceso, el Volkswagen Golf Variant a secas, te garantiza etiqueta ECO y, proponiendo un valor sujeto a financiación de 31.500 euros, hace lo posible por aproximarse a los rivales más populares del mercado español: el Seat León ST y el Toyota Corolla.
Sí es más asequible que otros competidores con menos de 4,7 metros de longitud, como el Skoda Octavia Combi, y consigue situarse en dicha línea de precio equipándose de serie con elementos y funciones de interés para el conductor como el asiento con ajuste de altura, el Digital Cockpit Pro personalizable a color y asistencias esenciales como los frenados de emergencia frontales y en situación de giro en intersección. Eso sí: no esperes llevártelo con los faros Matrix LED IQ.Light –luces adaptativas y alcance de visualización de medio kilómetro–, que es atributo de los acabados avanzados.
La posición del Volkswagen Golf Variant frente a sus rivales y un propósito definido
¿Cómo se resume este Golf Variant en cifras de capacidades? Maletero de 611 litros, potencia de 115 CV, consumo de 5,1 litros a los 100 km recorridos y las siguientes dimensiones interiores para la fila trasera: 974 milímetros de banqueta a techo y 1.440 de ancho a la altura de las caderas. En otras palabras, más volumen de carga que el Corolla y menos que el Seat, misma potencia que su par español y menos que el Touring Sport, mejor consumo que el ST y más elevado que el japonés –que saca diferencia por ser un full-hybrid–, y mejor espacio interior que el Toyota e igual que el León.
Hablamos de coches familiares que pertenecen al segmento de los compactos, por lo cual, más allá de las ventajas y desventajas en relación con sus rivales directos, el Golf Variant funciona como la respuesta alemana a quienes buscan este tipo de vehículo sin excederse en dimensiones que pudieran resultar contraproducentes durante el aparcamiento. El resultado es simple: más barato que el Passat, evitando los cinco metros que roza de largo su hermano mayor y haciendo uso de la reputación del nombre histórico.
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