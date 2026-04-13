Seat Arona, Opel Mokka y Kia Stonic, SUVs de gasolina por menos de 20.000 euros, ¿cómo elegir?

El Seat Arona, el Opel Mokka y el Kia Stonic son de los tres SUVs de precio comedido preferidos por los conductores. Combinan un tamaño compacto, el respaldo de marcas reconocidas y versiones de acceso con motorización de gasolina que se venden por menos de 20.000 euros. Si tienes que elegir uno, te ayudamos a conocer cuál te viene mejor.

Seat Arona

Seat Arona | CC

El Seat Arona, con sello español, es el más barato. Se vende desde 18.389 euros con motor de gasolina de 1.0 litro y tres cilindros en línea que genera 95 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 11,1 segundos, una velocidad máxima de 185 km/h y un consumo combinado de 5,2 litros cada 100 kilómetros, bastante por debajo de la media del mercado. De hecho, de la lista es el que menos gasta, así que por precio y consumo es el SUV perfecto si se quiere ahorrar.

Tiene otra ventaja sobre el resto, su espacio de carga. Suma 400 litros de maletero, 50 más que el Mokka y el Stonic a pesar de todos tener un tamaño casi idéntico. Cierto que el modelo de Seat sacrifica algo de la comodidad de los pasajeros. No busques maravillas en el equipamiento y acabados de la versión de acceso, es muy básico, incluso deficiente. Puedes añadir algunos elementos tecnológicos y estéticos en el configurador, pero el precio se irá sobre los 20.000 euros.

Opel Mokka

Opel Mokka | Opel

Nos trasladamos a Alemania para hablar del Opel Mokka, disponible en su versión de acceso, que no engaña porque se llama Basic Edition, desde 18.900 euros. Es ideal para quien quiere prestaciones más óptimas y una conducción más atractiva. Su motor de gasolina de 1.2 litros y tres cilindros en línea entrega 136 CV para una aceleración en 8,9 segundos y una velocidad de hasta 208 km/h. Se podría pensar que, a cambio, el consumo se eleva. Para nada, se queda en unos contenidos 5,6 litros cada 100 kilómetros.

De los tres, es el que tiene una motorización más interesante en su versión de acceso y, además, no anda nada mal de equipamiento con su sistema de actualizaciones de software automáticas, su pantalla táctil de 10 pulgadas para el sistema multimedia o su nutrido grupo de tecnologías de asistencia a la conducción. Su defecto es, eso sí, el espacio interior. No es para presumir.

Kia Stonic

Kia Stonic | Kia

El Kia Stonic parte de los 19.090 euros para su versión de acceso con 79 CV de potencia con unas prestaciones algo deficientes, aceleración en 14,2 segundos y velocidad máxima de 158 km/h. Encima, es el que más consume, 5,7 litros cada 100 kilómetros. La motorización no es su virtud, sí el confort del habitáculo y una herramienta que no incorporan los dos modelos anteriores y que es muy útil, sistema de asistencia de aparcamiento trasero.

Aunque, en general, compite mano a mano con el Mokka en asistencia a la conducción, no le supera. El diseño tampoco es nada especial, etonces, qué motivo hay para comprarlo siendo el más caro. Pues una garantía imbatible de 84 meses y 150.000 kilómetros (más que suficiente) frente a los 36 meses del Arona y el modelo de Opel. Vamos, que con el Stonic te puedes quedar tranquilo ante la adversidad.