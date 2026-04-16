¿Existen los modelos coupé por menos de 50.000 euros? Sí, este trío lo demuestra

Los coupé son coches caros porque tienen espíritu deportivo, con motorizaciones potentes, diseño atrevido. Son vehículos de los que presumir y hay algunos modelos, muy pocos, por los que no hay que rascarse tanto el bolsillo porque los encontramos justo por debajo de los 50.000 euros. Presentamos un trío respaldado por la garantía de marcas tradicionales.

Toyota GR Yaris

Toyota GR Yaris | motor.atresmedia.com

La opción más asequible es el Toyota GR Yaris, que se vende desde 48.500 euros con un motor de gasolina de 1.6 litros y tres cilindros en línea con una potencia de 280 CV. Sus prestaciones son muy atractivas, las que más de este trío. Acelera de 0 a 100 en solo 5,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h.

No obstante, tiene una contraprestación, su alto consumo de 8,7 litros cada 100 kilómetros. Es su gran defecto junto a la falta de espacio. Su maletero se queda en 141 litros y no puede presumir de una generosa comodidad para los pasajeros. Si hablamos de ventajas, debemos mencionar su tracción total y su diseño deportivo que ya ha cautivado a numerosos conductores.

Honda Prelude

Honda Prelude eHEV | CC

El Honda Prelude es uno de los coupé con más historias, y ha regresado por todo lo alto con una versión que se vende desde 49.500 euros. Su motorización es híbrida pura (HEV) y el propulsor de gasolina que integra es de 2.0 litros y cuatro cilindros en línea, que se vincula a una tracción delantera y una transmisión automática.

Las prestaciones que entregan sus 184 CV de potencia no son tan poderosas como en el Yaris. La aceleración de 0 a 100 se va hasta los 8,2 segundos y la velocidad máxima no pasa de 190 km/h. No obstante, ofrece un consumo combinado de 5,2 litros cada 100 kilómetros, muy reducido para tratarse de un coupé claramente deportivo.

BMW Serie 2 Coupé

BMW Serie 2 Gran Coupé | BMW

Acabamos con el BMW Serie 2 Coupé, cuyo precio parte de los 49.614 euros en su versión de acceso de las múltiples que tiene. Integra un motor de gasolina de 2.0 litros y cuatro cinlindros en línea con 156 CV de potencia. De los tres, es el más equilibrado en su motorización porque acelera de 0 a 100 en 8,7 segundos, alcanza una velocidad máxima de 224 km/h, y su consumo es de 6,5 litros cada 100 kilómetros, lógico.

Esta propulsión está vinculada a uno de los grandes atractivos de este modelo, su tracción trasera que asegura una conducción disfrutona. Su desventaja está en el diseño más clásico que deportivo, lo que puede no convencer a quien busque un coupé. No obstante, para los amantes de BMW le parecerá maravilloso.