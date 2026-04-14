El renting de vehículos eléctricos se consolida como la opción más económica en Europa

Suiza se mantiene como el país más caro para contratar renting de vehículos, independientemente del tipo de motorización, con un coste medio de 1.217 euros al mes, mientras que Portugal, Bélgica y Rumanía figuran entre los más asequibles, con costes mensuales inferiores a los 795 euros.

En el caso de los eléctricos, Portugal y Bélgica destacan como los países más económicos, con costes por debajo de los 640 euros al mes. Unos datos muy inferiores al coste medio en España, que se sitúa en 814 euros al mes.

El análisis también refleja que los vehículos eléctricos presentan ya un coste total de propiedad más competitivo en un número creciente de segmentos. En este sentido, en el 66% de los países analizados (20 de 30), un modelo eléctrico de gama alta resulta más económico de utilizar que su equivalente de gasolina.

El renting cada vez se presenta más como una alternativa para los particulares | Freepik

La directora general de Ayvens España, Clara Santos, ha subrayado que el informe se ha convertido en una herramienta clave para las empresas en su transición hacia flotas más sostenibles.

Además, añade que "analizar únicamente la cuota mensual de renting puede llevar a conclusiones erróneas, ya que al considerar el conjunto de costes --la energía, el mantenimiento o los impuestos--, el vehículo eléctrico puede convertirse en la opción más económica a lo largo de su ciclo de uso", ha explicado.

El índice tiene en cuenta todos los costes asociados al uso y propiedad de un vehículo, como la depreciación, intereses, mantenimiento, reparaciones, neumáticos, energía o combustible, impuestos--sin incluir IVA-- y seguro a todo riesgo.