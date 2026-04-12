Llega por fin la marca de lujo de BYD a Europa y España, presentando el Denza Z9 en la misma Torre Eiffel

La marca BYD, tan exitosa en Europa y España en concreto, cuenta con una filial dedicada a modelos premium, Denza, que acaba de presentar junto a la Torre Eiffel de París los dos coches con los que aterrizará en el Viejo Continente, el Z9 GT y el D9 DM-i. Ambos llegarán a Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y a nuestro país antes de extenderse a mercados más pequeños.

El Denza Z9 GT es una berlina grande de cinco plazas, pero con habitáculo corto. Mide 5,195 metros de largo y 1,5 metros de alto. Está disponible con una motorización híbrida enchufable y dos 100% eléctrica, una con 630 kilómetros de autonomía y otra que alcanza 1.068 kilómetros gracias a dos baterías de 122,5 kWh y 102,3 kWh. De hecho, se ha anunciado como el coche eléctrico con mayor autonomía hasta ahora.

Denza Z9 GT | Denza Z9 GT

Aspiración de superdeportivo

Esta versión de doble batería también cuenta con tres motores, uno en el eje delantero y dos en el trasero, para sumar 1156 CV (con 270 km/h de velocidad máxima), superando en 189 CV a la potencia de la alternativa con menos autonomía. Existe otra opción de solo un motor para tracción trasera con 503 CV y que su velocidad máxima asciende 240 km/h.

El Denza Z9 GT tiene una pantalla de 17,3 pulgadas para el sistema multimedia y otras dos de 13,2 pulgadas para el panel de instrumentos y los ajustes de climatización, etc. Igualmente, dispone de un head-up display de realidad aumentada de 50 pulgadas que deja bien claro que estamos ante un coche de altísima gama.

Denza D9 | Denza

Coche familiar

Pasamos de la berlina al monovolumen de siete plazas, el Denza D9 DM-i con motorización híbrida enchufable (PHEV). Tiene una autonomía eléctrica de 210 kilómetros, a la que ya quisieran acceder unos cuantos 100% eléctricos, mientras que la autonomía combinada es de 950 km, una cifra inalcanzable para la mayoría de híbridos enchufables.

Tanto el Denza Z9 GT como el Denza D9 DM-i se venden en Europa con un sistema de sonido desarrollado por la empresa francesa Devialet, especialista en este tipo de equipamiento, y que ha distribuido 20 altavoces en la berlina y 16 en el monovolumen para garantizar una experiencia sonora espectacular a los clientes. A falta de saber una fecha exacta de lanzamiento y sus precios, podemos asegurar que hará falta rascarse el bolsillo.