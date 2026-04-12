EL LUJO DE BYD
Llega por fin la marca de lujo de BYD a Europa y España, presentando el Denza Z9 en la misma Torre Eiffel
Se trata de una filial premium del fabricante BYD y llega a nuestro continente con una berlina 100% eléctrica que supera los 1.000 kilómetros de autonomía y un monovolumen de siete plazas
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La marca BYD, tan exitosa en Europa y España en concreto, cuenta con una filial dedicada a modelos premium, Denza, que acaba de presentar junto a la Torre Eiffel de París los dos coches con los que aterrizará en el Viejo Continente, el Z9 GT y el D9 DM-i. Ambos llegarán a Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y a nuestro país antes de extenderse a mercados más pequeños.
El Denza Z9 GT es una berlina grande de cinco plazas, pero con habitáculo corto. Mide 5,195 metros de largo y 1,5 metros de alto. Está disponible con una motorización híbrida enchufable y dos 100% eléctrica, una con 630 kilómetros de autonomía y otra que alcanza 1.068 kilómetros gracias a dos baterías de 122,5 kWh y 102,3 kWh. De hecho, se ha anunciado como el coche eléctrico con mayor autonomía hasta ahora.
Aspiración de superdeportivo
Esta versión de doble batería también cuenta con tres motores, uno en el eje delantero y dos en el trasero, para sumar 1156 CV (con 270 km/h de velocidad máxima), superando en 189 CV a la potencia de la alternativa con menos autonomía. Existe otra opción de solo un motor para tracción trasera con 503 CV y que su velocidad máxima asciende 240 km/h.
El Denza Z9 GT tiene una pantalla de 17,3 pulgadas para el sistema multimedia y otras dos de 13,2 pulgadas para el panel de instrumentos y los ajustes de climatización, etc. Igualmente, dispone de un head-up display de realidad aumentada de 50 pulgadas que deja bien claro que estamos ante un coche de altísima gama.
Coche familiar
Pasamos de la berlina al monovolumen de siete plazas, el Denza D9 DM-i con motorización híbrida enchufable (PHEV). Tiene una autonomía eléctrica de 210 kilómetros, a la que ya quisieran acceder unos cuantos 100% eléctricos, mientras que la autonomía combinada es de 950 km, una cifra inalcanzable para la mayoría de híbridos enchufables.
Tanto el Denza Z9 GT como el Denza D9 DM-i se venden en Europa con un sistema de sonido desarrollado por la empresa francesa Devialet, especialista en este tipo de equipamiento, y que ha distribuido 20 altavoces en la berlina y 16 en el monovolumen para garantizar una experiencia sonora espectacular a los clientes. A falta de saber una fecha exacta de lanzamiento y sus precios, podemos asegurar que hará falta rascarse el bolsillo.
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