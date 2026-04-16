Revolución con el nuevo Nissan Juke, cambio de diseño radical, y paso a motor eléctrico

Nissan ha revolucionado el mercado con las múltiples presentaciones de modelos que realizó hace unos días en un evento en Japón. Entre todos los anuncios, uno en concreto tuvo un mayor impacto porque afecta a una de las gamas más populares de la marca, la del SUV Juke. Tendrá versión eléctrica y actualizará su diseño hacia un cuerpo mucho más futurista.

Hasta ahora, este modelo SUV compacto está disponible en el mercado europeo con motorización de gasolina de 114 CV o híbrida pura HEV combinando un motor eléctrico con otro de gasolina para 143 CV. Que gane una propulsión 100% eléctrica supone una ampliación de las alternativas de la gama y la prolongación de su vida. Era más que previsible, pues Nissan ha dejado claro que entiende el Juke (presentado en 2010) como uno de sus buques insignia de la actualidad.

Nissan Juke 2027 | Nissan Juke

De última generación

El Juke EV se construirá sobre la plataforma CMF-EV, la misma que se ha usado para el Nissan Ariya y el Nissan Leaf. Por lo tanto, permitirá la integración de tecnologías de última generación, desde funcionalidades de software, de sistemas de asistencia a la conducción o las baterías. El Leaf, por ejemplo, ahora mismo las incorpora de 40 kWh para 270 kilómetros de autonomía o 62 kWh para 385 km.

No obstante, las cifras que ofrezca el Juke EV deberían ser más próximas a las que entrega la batería de 91 kWh del Nissan Ariya, superando los 500 kilómetros de autonomía. Como la tendencia es mejorar las baterías para ser cada vez más competitivos en autonomía, es posible que la marca japonesa consiga que el Juke eléctrico supere, al menos, los 600 km.

Nissan Juke 2027 | Nissan

Para final de la década

Al margen de la motorización y la batería, lo reseñable de la presentación del Juke EV es su diseño. Obvio que lo mostrado es un prototipo y su versión de producción puede ser distinta. Lo que nos han enseñado es un Juke de toda la vida pero con ángulos más marcados y un cuerpo que podríamos definir como cúbico que remite claramente a una estética futurista.

No existe fecha de lanzamiento para este nuevo modelo de Nissan. No obstante, está destinado al mercado europeo, donde disfruta de un mayor éxito, y se producirá en la planta de la marca japonesa en Sunderland (Reino Unido). Es probable que lo veamos en el mercado para 2029-2030, junto al resto de coches eléctricos cuyo lanzamiento se ha retrasado para el final de la década, cuando parece que se viene un gran aluvión.