Ford actualiza su Explorer para hacer frente como Van a los gigantes de los coches eléctricos

Ante la presión que están poniendo muchas de las nuevas marcas provenientes de China en el sector de los coches eléctricos, muchos fabricantes se están poniendo las pilas para hacer frente a estos arduos competidores, y Ford, no está dispuesta a quedarse atrás.

Precisamente es lo que quieren transmitir con la actualización de su Ford Explorer, que esta vez adquiere el apellido de Van. Con el objetivo de acercar a los amantes de las furgonetas, sector que se le da bien a Ford, al mundo de los grandes turismos.

Esta vez, sus motivos para resultar atractiva al gran público van más allá de su línea de diseño. Sus 600 kilómetros de autonomía eléctrica hacen que se vuelva una opción muy atractiva para los fanáticos de los viajes largos con mucha comodidad.

Ford Explorer EV | Ford

Por dentro también han cambiado un par de cosas, que lo vuelven atractivo de cara a actividades profesionales. Tiene únicamente dos asientos delanteros, separados además por una pared divisora orientada a mejorar el espacio de carga.

No por nada este Explorer Van ha recibido la homologación de vehículo comercial, con hasta 340 CV de potencia y tracción total que le permite remolcar la salvajada 1.200 kilos. Además, puede recargar su batería del 10 al 80% en tan solo 25 minutos.

Sin embargo, para conocer el precio de este nuevo vehículo aun tendremos que esperar un poco, ya que se presentará en el Salón del Vehículo Comercial que tendrá lugar a finales de abril en la ciudad de Birmingham.