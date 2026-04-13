Nissan impulsa su SUV best-seller con una edición especial mejor equipada y con diseño más atractivo

2025 fue un año muy celebrado por Nissan en España vendiendo más de 38.000 unidades con un crecimiento de más del 10% interanual. Gran parte de culpa de este éxito lo tiene uno de sus modelos best-seller, el Nissan Juke. Para que el entusiasmo por este SUV Pequeño no decaiga, la marca japonesa lo ha impulsado añadiendo a su gama una edición especial, llamada Pulse, más equipada y con un diseño más atractivo.

El exterior está disponible en tres colores, Ocean Deep, Pearl White y Ceramic Grey. Sea cual sea la elección, dos partes de la carrocería serán en negro, contrastando con el resto del coche. Son los retrovisores y el novedoso tejado con dibujo inspirado en ondas sonoras y con el nombre Pulse. Además, esta edición del Juke suma llantas aerodinâmicas de 19 pulgadas con acabados en color Ocean Deep.

Nissan Juke | Nissan

Acabados de alta gama

Ya en el interior, en el salpicadero vemos nuevos detalles en cuero sintético azul oscuro y en negro brillante en las salidas de aire, botones físicos, puertas y apoyo del brazo junto a los asientos frontales. Junto al resto de la tapicería, el habitáculo del Nissan Juke Pulse ofrece una sensación de coche de alta gama impulsada aún más por la iluminación ambiente y el sistema de sonido Bose Personal para una experiencia envolvente.

Esta tecnología más destinada al confort y el entretenimiento, se complementa con otras más dirigidas a la experiencia al volante. En el Nissan Juke Pulse, crece el número de sistemas avanzados de asistencia a la conducción, incorporando una cámara de visión 360º que facilitará mucho la vida a los pilotos en carretera y a la hora de aparcar.

Nissan Juke | Nissan

Motorizaciones

Esta edición especial de este SUV de la marca japonesa estará disponible en dos versiones de motorización. Por una parte, la híbrida pura (HEV) que combina un motor de gasolina de 1.6 litros y cuatro cilindros en línea con otros dos propulsores eléctricos para una potencia conjunta de 143 CV para una aceleración de 0 a 100 en 10,1 segundos, una velocidad máxima de 166 km/h y un consumo combinado de 4,7-4,8 litros cada 100 kilómetros.

Por último, el Juke Pulse también se puede adquirir en versión 100% de combustión con un motor tubo de 1.0 litros y tres cilindros en línea que suma 114 CV de potencia para una aceleración en 10,7 segundos, una velocidad máxima de 180 km/h y un consumo combinado de 5,8-6 litros. Este propulsor puede estar vinculado a una transimisión manual de seis marchas o una de siete marchas y doble embrague. El Nissan Juke crece y se diversifica para extirar su vida y su éxito en el mercado.