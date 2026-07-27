A punto de renovarse el utilitario más divertido que puedes comprar, y no es el Yaris GR

Revisas la gama actual y detectas que algo falta. Los vigentes prometen una experiencia de conducción, cuanto menos, no aburrida, pero son puramente eléctricos. En un pasado no muy distante está la respuesta. Un pasado de combustión a recuperar. La división N, tal parece, volverá a tener motor de gasolina.

Un regreso inevitable si consideramos recientes declaraciones. "Un i20 N para Europa es necesario. Necesitamos este nivel de acceso de vuelta para nuestros fans. Estamos trabajando intensamente para que llegue más pronto que tarde", manifestó un mes atrás Manfred Harrer, jefe de Ingeniería y Desarrollo del fabricante a nivel global. Claro, tanto el Ioniq 5 N como el Ioniq 6 N llevan precios irrisorios para el cliente promedio y la marca quiere volver a ofrecer su producto de alto desempeño en la gaba baja.

Hyundai i20N | Hyundai

A la espera del futuro Hyundai i20 N –vimos el último en 2024, cuando los surcoreanos convirtieron la línea N en 100 % eléctrica sin excepción–, los adelantos son suficientes como para tomar nota de, al menos, tres datos preliminares de cara a su lanzamiento una vez estrenado el modelo estándar de cuarta generación.

Un contexto que lo pide, una mecánica casi confirmada y unas prestaciones ambiciosas como nunca antes

En primera instancia debemos remarcar el contexto. Al ser el i20 N un coche tan arraigado con el deporte de motor –con el rallye en particular–, al haberse generado un lazo con los usuarios y entusiastas desde ese aspecto y al mantenerse la marca en la disciplina mediante sus presentaciones en el campeonato mundial y otros reductos europeos, no puede quedarse al margen de la comercialización en el viejo continente.

¿La receta? El motor 1.6 tubo y electrificado conocido –modelos de la casa como el Kia Seltos de segunda generación también lo llevarán–. Partiendo del i20 N anterior, una potencia máxima por encima de los 200 caballos debería salir del mencionado cuatro cilindros al eje delantero a través de lo que será, con seguridad, una caja automática de doble embrague.

Un segundo anticipo está ligado al poder de fuego de su motor y las consecuentes prestaciones. A juzgar por las confesiones oficiales, todo indica que se viene un compacto ambicioso como nunca antes desde el momento en que se coloque el pie sobre el pedal de aceleración. "Quiero ir a Nürburgring y hacer buenos tiempos de vuelta, mejores que los del modelo ya existente. Pero hay que trabajar en el sistema de gestión de la batería", fue otra declaración de Harrer.

Hyundai i20N | Hyundai i20N

El futuro Hyundai i20 N: ¿cuándo?

Finalmente, si Hyundai sitúa el futuro i20 N en una línea inferior a los 40.000 euros, partirá con ventaja frente a rivales referentes de los utilitarios deportivos con motor de combustión como el Toyota GR Yaris, además de haber recuperado coche querido y entrañable. Eso sí: aunque la cuarta generación del modelo básico en el mercado europeo se producirá en 2026, sería el 2027 el año clave para la llegada de esta faceta de rendimiento, aún con fecha exacta a confirmar. Pero algo es seguro: con el 1.6 en este futuro i20, los Hyundai N volverán a las fuentes.