La mesa de billar de Bugatti para yates que compensa el movimiento de las olas

Hace ya cinco años, Bugatti sorprendió con una de sus creaciones más extravagantes fuera del mundo del automóvil: una mesa de billar diseñada para utilizarse a bordo de un superyate. La marca francesa llevó así su obsesión por la ingeniería y los acabados de lujo a un producto muy alejado de sus habituales hiperdeportivos.

Mesa de billar de Bugatti | Bugatti

La Bugatti Pool Table nació con una producción limitada a tan solo 30 unidades y un precio superior a los 250.000 euros. Su principal particularidad no está únicamente en los materiales utilizados, sino en la tecnología que permite mantener la mesa nivelada incluso cuando el barco se encuentra navegando y el movimiento de las olas provoca inclinaciones.

Mesa de billar de Bugatti | Bugatti

Para conseguirlo, Bugatti colaboró con la empresa especializada IXO, con sede en Vigo. La mesa incorpora un sistema giroscópico que detecta los cambios de inclinación y activa unos servomotores encargados de ajustar automáticamente la posición de sus patas. De esta forma, la superficie permanece estable para poder jugar al billar incluso en las condiciones propias de un entorno marítimo.

El equipamiento cuenta con una colección de accesorios desarrollados específicamente para esta mesa. Entre ellos se encuentran un soporte de fibra de carbono para los tacos, equipado con una pantalla táctil de 13 pulgadas para controlar el marcador, y unos tacos con elementos inspirados en los mandos de los hiperdeportivos de Bugatti.

Mesa de billar de Bugatti | Bugatti

La exclusiva pieza también incluye una lámpara LED regulable, una maleta de cuero para guardar las bolas Aramith Tournament Pro y una memoria USB que reúne imágenes y vídeos del proceso de fabricación de cada unidad. Todo ello convierte a esta mesa de billar en una muestra más del intento de Bugatti por trasladar su filosofía de diseño, tecnología y exclusividad a productos que van mucho más allá de los coches.