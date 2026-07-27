INCENDIOS
Las carreteras que aún permanecen cortadas en Madrid por el incendio en la Sierra Oeste
Un total de 13 carreteras de la Comunidad de Madrid permanecen afectadas, con diferentes tramos cerrados total o parcialmente al tráfico.
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Un total de 13 carreteras de la Comunidad de Madrid permanecen afectadas este lunes por los incendios en la sierra oeste, con diferentes tramos cortados total o parcialmente al tráfico, según la última actualización del gobierno regional a las 07.45 horas.
En concreto, la M-507 permanece cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado.
También está cortada en ambos sentidos la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo; la M-501, entre los kilómetros 40 y 69, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias hasta el límite provincial; y la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.
En la carretera M-512 permanece cortado el tráfico en ambos sentidos entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501, mientras que entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda, la circulación está cortada en sentido ascendente.
Asimismo, la M-531 está cerrada en ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela, y la M-539 entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda.
En la M-533, el corte afecta al sentido ascendente desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600.
Por su parte, en la M-521 permanece cortada la circulación en sentido descendente entre los kilómetros 23 y 29, desde Fresnedillas de la Oliva hasta Robledo de Chavela, y en ambos sentidos entre los kilómetros 6 y 16, en Quijorna y Navalagamella.
También está cortada en sentido ascendente la M-855 desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, desde la rotonda de la M-501; la M537 en ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela; la M-510 entre los kilómetros 20,6 y 54,5, desde Valdemorillo y Chapinería hasta el límite provincial, en ambos sentidos; y la M-957 entre los kilómetros 0 y 5,75, en San Martín de Valdeiglesias, también en ambos sentidos.
Las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos por las zonas afectadas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.
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