Se estrenó en el Peugeot 208 y ahora llega al clásico italiano: el Turbo 100 ya está disponible en el Fiat 600 para no dejar morir la conducción a gasolina pura

El Peugeot 208 fue el punto de partida y luego se expandió a otros modelos del fabricante Stellantis como el Lancia Ypsilon y el Jeep Avenger. Me refiero al motor sucesor del polémico PureTech, una fórmula mecánica evolucionada para mejorar la conducción y el mantenimiento. Ahora, el denominado Turbo 100 se suma a un clásico de clásicos hoy redefinido como SUV urbano: el Fiat 600.

El pequeño italiano no se resigna a la combustión interna. Aunque predominen sus versiones híbrida y eléctrica, la gasolina pura sigue siendo una opción en su gama y el nuevo motor T-Gen3 lo optimiza con sus novedades en materia de inyección directa de alta presión, mejor par a bajas revoluciones producto de su sistema de turbocompresor de geometría variable y la instalación de una cadena de distribución en lugar de la vieja correa.

Fiat 600 | Fiat

Este tres cilindros 1.2 con potencia de 100 CV y un par máximo aquí de 205 Nm garantiza los viajes de toda la vida, los de antes de esta era de electrificación, pero sobre todo, basándose en la demanda, una caja de cambios manual de seis velocidades clave cuando se trata de movilidad con gasolina carente de asistencia eléctrica.

Fiat 600 Turbo 100 para todos los acabados

El dato es el siguiente: según la firma, aproximadamente la mitad de los clientes de este segmento se deciden por la transmisión manual cuando de coches de combustión no electrificados se trata. Se valora, de esta forma, el factor humano y el control pleno del conductor en la dinámica y el andar, pero no menos importante es su alcance en el catálogo y la intención de Fiat de apoyarse en esta estadísitca en lugar de reducir esta mecánica de gasolina a una única variante de entrada.

Fiat 600 | Fiat

Es que, además de ampliar el espectro de propulsiones, esta motorización Turbo 100 no se limita a una versión de acceso, sino que será compatible con todos los niveles de acabado. El acceso a los distintos niveles de equipamiento –el Pop, el Icon y el La Prima– no se verá condicionado y podrá llevarse a cabo independientemente de la elección de esta tecnología.

Si lo buscas, ya lo encuentras. Este Fiat 600 Turbo 100 ya está disponible en la red oficial de concesionarios de la marca italiana y su precio de partida es de 18.950 euros.