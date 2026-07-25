Qué es el límite de velocidad con bordes verdes y cómo cambia nuestra forma de conducir

¿Qué es exactamente la nueva señal de tráfico con borde verde y cómo afecta a todos los conductores? Su uso ya es una realidad en algunos países y está cambiando nuestra forma de conducir por completo. Son conocidas oficialmente como señales de límite de velocidad recomendado. Por ejemplo, si visualizas este indicador con el número 30 acelerar bastante más, no podrás ser sancionado. No recibirás ningún castigo por superar esa cifra.

Aunque parezca algo irrelevante, busca fomentar una conducción mucho más responsable y proteger esos puntos sensibles donde el peligro de sufrir accidentes de tráfico es mayor.

Pero cuidado con las prioridades en la calzada. Si encuentras este aviso y, después, otra señal con borde rojo que marque una velocidad menor, la jerarquía de la roja va a prevalecer. Las obligaciones viales siempre están por encima de las simples recomendaciones.

Y mantente atento a su implantación geográfica. Este elemento todavía no se ha establecido de forma oficial en nuestras carreteras nacionales. Sin embargo, en algunos países colindantes como Francia ya se pueden avistar, ya que se incorporaron en determinadas zonas urbanas.

Así concluyen las últimas informaciones sobre las nuevas pautas de seguridad vial en las ciudades.