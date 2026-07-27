Un conductor huye de la Guardia Civil con una niña de cuatro años sin el sistema de retención infantil

El Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca ha procedido a investigar al conductor que, el pasado 13 de julio, huyó de una patrulla a velocidad desmedida por varias localidades salmantinas con una menor de cuatro años en el interior del vehículo sin el Sistema de Retención Infantil (S.R.I.).

Los hechos se iniciaron cuando los agentes dieron el alto al turismo al percatarse de que la menor circulaba dando saltos en el habitáculo. En ese momento, la persona fugada inició una conducción a alta velocidad por las calles y avenidas de los municipios de Santa Marta de Tormes, Carbajosa de la Sagrada y Las Torres, según ha informado el Instituto Armado.

Durante el trayecto, el vehículo sufrió varias pérdidas de tracción, accedió a rotondas en sentido contrario y arrolló diversos bolardos. Esta maniobra obligó a varios conductores a frenar bruscamente para evitar un choque frontal, y se estuvo a punto de atropellar a una persona en silla de ruedas y a un grupo de adolescentes en un paso de peatones.

Tras las pesquisas realizadas, los investigadores han logrado identificar al responsable, que se enfrenta a imputaciones por supuestos delitos de conducción temeraria con manifiesto desprecio para la vida de los demás y desobediencia grave a agentes de la autoridad. De ser condenado, el investigado afrontaría penas de prisión de dos a cinco años, multas de doce a 24 meses y la privación del derecho a conducir vehículos de motor de seis a diez años.