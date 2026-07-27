Un intruso que no quiso perderse la fiesta: entre tantos deportivos, este SUV de Toyota es la apuesta más familiar para padres que quieren sensaciones al volante

Lo ocurrido días atrás no fue un fin de semana más, fue el momento en que la marca japonesa sacó a pasear por primera vez en público en territorio europeo a sus nuevas supermáquinas. Aunque no fueron el Toyota GR GT y su expresión de competición, el Toyota GR GT3, los únicos coches que se vieron girando en el reciente Festival de la Velocidad de Goodwood.

El superdeportivo de calle al frente y la versión de circuito acompañando detrás, con su imponente alerón trasero y su fogosa bitonalidad, exponiendo en su andar la técnica obtenida de un desarrollo llevado a cabo entre ingenieros y pilotos profesionales. El Toyota GR Yaris Aero Performance también se estrenó entre la gente, pero hubo un intruso que no quiso ser menos.

Toyota RAV4 GR | Toyota

Entre tanto deportivo, la versión tope de gama de la sexta generación de uno de los SUV insignia a nivel global se movió por el recinto por primera vez en sociedad, si bien ya existía para el mercado europeo en la generación anterior y ahora se presenta como novedad para clientes de otras regiones como la norteamericana.

Bajo sus nuevas y robustas formas, el nuevo Toyota RAV4 GR Sport tuvo su minuto en la edición del 2026 de Goodwood, donde mostró la puesta a punto en el chasis a la cual fue sometido. No solo de su chasis, también esas mencionadas formas, que a pesar de heredar las dimensiones del RAV4 predecesor, transmite un giro de lenguaje claro hacia un concepto de diseño más propio de los SUV de tamaño grande, esos que a menudo cuentan con siete plazas.