Hyundai prepara su propio Fiat 500 con una fórmula eléctrica 100% urbana

Como en sintonía con el lanzamiento de la edición más refinada del Fiat 500, otro coche del segmento A ha presentado una versión que va por la misma senda. Sí, el italiano ofrecerá el suyo en modo híbrido sin excepción, mientras que este acabado surcoreano hereda la motorización eléctrica que identifica al modelo. Lo importante, insisto, está en la calidad y sofisticación de materiales y equipamiento. Es lo que define al nuevo Hyundai Inster Lounge.

Hyundai Inster Lounge | Hyundai

Cómo ser un urbano de menos de cuatro metros y dejar una estela de distinción a cada paso. Pues, este eléctrico lo intentará. Tiene con qué. Todo parte de un acabado exterior Glow Mint que, a propósito, encuentra en su concepto cálido otro común denominador con el Fiat 500 Dolcevita respecto de su tonalidad. Y si en el pequeño italiano el complemento lo aporta la capota de lona azul, aquí lo que acompaña a la pintura de carrocería son los protectores laterales plateados.

Además del Glow Mint, esperan cuatro colores más para el exterior: un Atlas White, un Unbleached Ivory, un Tomboy Khaki y el Abyss Black Pearl. Las calandras y el paragolpes se han sometido a un rediseño, mientras las llantas de aleación de 17 pulgadas completan la apariencia de las puertas para afuera.

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Hyundai Inster Lounge: las claves, en el interior

Es en el interior donde se expresa la esencia de esta variante tope de gama. Calidad en los materiales y en la habitabilidad es lo que presenta el Inster Lounge. La tela y el cuero se ocupan de la tapicería, mientras que las inserciones cromáticas elevan la vara. El gris oscuro domina la cabina, pero dialoga con el mencionado color principal de carrocería, que se expande en detalles de los asientos y se aplica en paneles de las puertas. Se pone el foco en la comodidad y la flexibilidad. Se ha echado mano a los niveles ajustables de los asientos: los delanteros pueden abatirse por completo y la fila trasera puede moverse longitudinalmente.

En cuanto a la mecánica, sin novedades para esta nueva variante, ya que son las opciones conocidas las que podrá llevar dentro: la batería con capacidad de 42 kWh y el motor eléctrico de 97 CV o bien la batería superior de 49 kWh relacionada con motor de 115 CV, en cuyo caso prometerá una autonomía en ciclo combinado de hasta 360 kilómetros.

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Según los planes de la marca, no habrá que esperar demasiado para verlo en las calles. Su producción comenzaba en junio y, con precios a confirmar, ahora resta que Hyundai apunte la fecha de lanzamiento.