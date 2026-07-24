El Gobierno fijará la velocidad máxima a 100 km/h en estas autovías españolas

El Gobierno y la DGT ya preparan nuevas reducciones en los límites máximos. También instalarán más radares en puntos muy estratégicos para frenar la alta siniestralidad.

Siguiendo los consejos de la ONU, España aplicará reglas mucho más estrictas inmediatamente. Guipúzcoa da un paso firme fijando seis tramos de la AP-8 a 100 kilómetros por hora. En Cataluña la medida destaca en la AP-7 con un novedoso límite de velocidad dinámico.Durante un recorrido de 140 kilómetros entre El Vendrell y Maçanet de la Selva, todo cambiará en tiempo real. Allí, una inteligencia artificial establecerá la velocidad permitida según el clima, el tráfico, la hora y el asfalto.

Galicia no se queda atrás y redujo permanentemente el límite en su carretera AG-55, afectando principalmente a zonas con pendientes pronunciadas y puntos donde se ubican radares. El actual límite de 120 kilómetros por hora pronto desaparecerá. Próximamente, los 100 kilómetros por hora podrían convertirse en el estándar absoluto de todo nuestro país.

Esto mejorará la fluidez del tráfico y el impacto ambiental.