La gran alternativa al Kia Sportage viene de la misma marca, y es un SUV que ha triunfado en todo el mundo

Es un SUV compacto clave para la marca, porque es su segundo modelo más vendido a nivel global, pero acaba de empezar su historia en el mercado europeo. En el primer semestre fue presentado, la producción de la versión de combustión interna comenzó en abril y ya se registran las primeras entregas en España. El híbrido completa la gama del Kia Seltos, que emprende su viaje en el Viejo Continente mediante una segunda generación con novedades.

El motor de gasolina turbo 1.6 T-GDI puede salir de fábrica con tracción a las cuatro ruedas, pero también su variante híbrida eléctrica y es su sistema e-AWD –con la optimización en el reparto de par que ello implica– el primero en un vehículo del fabricante. La característica más llamativa –si bien no implica nada novedoso de última hora en la industria del automóvil– radica en su arquitectura.

Kia Seltos | Kia

Solemos señalar los casos de coches equipados con la función de carga bidireccional, un atributo propio de los 100 % eléctricos que en el Seltos se implementa por primera vez en un híbrido de Kia. El propósito, el de alimentar dispositivos externos con energía almacenada en la batería del coche, pero con la particularidad de ejecutarlo en un HEV y no en un habitual enchufable.

Llegada de la versión híbrida y precio para el Kia Seltos de gasolina turbo

Pero para el Seltos híbrido debemos esperar un poco más, pues llegará recién en el último trimestre del año, tanto en su nivel de potencia de 154 CV mediante la tracción del eje delantero como en su faceta de tracción integral con motor eléctrico trasero y una máxima de 180 caballos, cifra que este SUV compacto garantiza en modo gasolina turbo con propulsión Front Wheel Drive.

Kia Seltos | Kia

El acabado Concept es la clásica carta de presentación en Kia y esta segunda generación del Seltos no es la excepción. Es su versión de acceso y, con ella, la marca anuncia el SUV en unos 27.270 euros si lo financias.

Lo más completo se obtiene con el tope de gama X-Line, que no solo incluye el equipamiento superior, sino que también se identifica por elementos oscurecidos que marcan la diferencia en materia estética. El GT-Line no falta como opción de carácter deportivo.