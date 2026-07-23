Leapmotor prepara el bombazo para Europa: un eléctrico con 510 km de autonomía para poner contra las cuerdas al BYD Dolphin

Leapmotor parece decidida a trasladar a los coches eléctricos pequeños y asequibles la misma fórmula que ya le está permitiendo crecer con rapidez en otros segmentos. Su próxima pieza será el Leapmotor A05S, un compacto eléctrico que acaba de enseñar su interior y que, por planteamiento, dimensiones y precio esperado, podría convertirse en uno de los rivales más interesantes del BYD Dolphin.

Por ahora, su lanzamiento está previsto inicialmente para China y no está confirmada oficialmente su llegada a España. Sin embargo, la estrecha relación de Leapmotor con Stellantis y la creciente expansión internacional de la marca hacen especialmente interesante este modelo de cara al mercado europeo.

Leapmotor A05S | Leapmotor

Un eléctrico de 4,20 metros pensado para competir por precio

El Leapmotor A05S mide 4,20 metros de longitud, 1,80 metros de anchura y 1,56 metros de altura, mientras que su distancia entre ejes alcanza los 2,605 metros. Son unas dimensiones que lo colocan de lleno entre los coches eléctricos compactos y que deberían permitirle ofrecer un habitáculo razonablemente amplio sin dejar de ser manejable en ciudad.

Su diseño guarda un evidente parecido con el Leapmotor A10, el pequeño SUV de la familia, aunque el A05S apuesta por una carrocería más baja y cercana a la de un compacto tradicional. Entre sus elementos más llamativos aparecen los tiradores semiocultos de las puertas, los pilares traseros oscurecidos y, en las versiones más equipadas, un sensor LiDAR instalado sobre el techo.

Precisamente este último elemento podría permitirle ofrecer funciones avanzadas de asistencia a la conducción poco habituales en un coche eléctrico de acceso. Las informaciones publicadas en China apuntan a funciones de asistencia en autopista, navegación asistida en entornos urbanos y sistemas automatizados de aparcamiento en determinadas versiones.

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Su interior sigue la receta de los eléctricos modernos

Las primeras imágenes oficiales permiten descubrir ahora el habitáculo. Leapmotor ha optado por un diseño muy limpio, presidido por una gran pantalla central flotante y acompañado de un cuadro de instrumentos digital situado frente al conductor.

También encontramos un volante multifunción de dos radios, iluminación ambiental, una consola central con numerosos espacios de almacenamiento, doble portavasos y una superficie para la carga inalámbrica del teléfono móvil.

La unidad escogida por la marca para presentar el habitáculo apuesta además por una combinación bastante peculiar de tonos rosas y blancos. Buena parte de las superficies están recubiertas con un material sintético similar al ante, una elección con la que Leapmotor pretende acercar el A05S a un público especialmente joven.

Leapmotor A05S

4,20 metros de longitud

Baterías LFP de 39,8 y 53 kWh

Motores de 95 y 122 CV aproximadamente

Hasta 510 kilómetros de autonomía CLTC

Versiones disponibles con sensor LiDAR

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Hasta 510 kilómetros de autonomía, aunque hay letra pequeña

La documentación presentada ante las autoridades chinas adelanta dos posibles configuraciones mecánicas. La versión básica utilizará un motor eléctrico de 70 kW, unos 95 CV, combinado con una batería LFP de 39,8 kWh.

Por encima aparecerá una variante de 90 kW, aproximadamente 122 CV, asociada a una batería de 53 kWh. Las autonomías homologadas en China serán respectivamente de 405 y 510 kilómetros según el ciclo CLTC.

Conviene recordar que estas cifras no pueden compararse directamente con las homologaciones WLTP utilizadas en Europa, ya que el ciclo chino suele arrojar autonomías considerablemente más optimistas. Algunas estimaciones sitúan el equivalente europeo aproximadamente en el entorno de los 330 kilómetros para la batería pequeña y unos 420 kilómetros para la grande, aunque todavía no existen cifras WLTP oficiales para el A05S.

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El precio puede ser su auténtica arma

Leapmotor todavía no ha anunciado cuánto costará el A05S, pero todo apunta a que será uno de los modelos más económicos de su gama. En China debería situarse incluso por debajo del A10, su hermano con carrocería SUV, cuyo precio de lanzamiento arrancó en 65.800 yuanes.

Eso no significa, por supuesto, que un hipotético A05S europeo pudiera mantener un precio equivalente al de China. Los costes de homologación, transporte, distribución y los aranceles aplicados a los eléctricos fabricados en China cambiarían considerablemente la factura.

Aun así, su desembarco en Europa tendría bastante sentido. Leapmotor ya está ampliando su catálogo internacional con el apoyo de Stellantis y este compacto ocuparía uno de los segmentos donde las marcas europeas todavía tienen más dificultades para ofrecer eléctricos realmente asequibles.

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El BYD Dolphin sería uno de sus rivales naturales, pero también tendría que enfrentarse a una nueva generación de eléctricos urbanos y compactos cada vez más numerosos. Y precisamente ahí puede estar la gran baza del A05S: ofrecer mucha tecnología, una batería relativamente grande y un precio contenido.

De confirmarse su llegada a nuestro mercado, Leapmotor podría tener entre manos uno de esos coches capaces de demostrar que la próxima gran batalla del vehículo eléctrico no estará necesariamente en los SUV de 40.000 euros, sino en los modelos compactos que consigan acercarse de verdad al bolsillo del comprador medio.