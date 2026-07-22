Xpeng saca el L03 al mundo: debuta de forma simultánea en 64 mercados, incluido España

El fabricante chino de vehículos eléctricos Xpeng ha presentado el nuevo L03, un SUV Coupé de nueva generación que llegará de forma simultánea a 64 mercados internacionales, entre ellos España, en el que supone el lanzamiento más global de la compañía hasta la fecha.

El L03 estará disponible en versiones 100% eléctricas (BEV) y con tecnología Range Extender (REEV), incorporando la tecnología Kunpeng Range Extender desarrollada por la marca para ampliar la autonomía y ofrecer mayor flexibilidad de uso.

Xpeng L03 | Xpeng

En el apartado de diseño, el vehículo adopta una silueta SUV Coupé con líneas inspiradas en los superdeportivos, desarrollada bajo la dirección de Juanma López, exresponsable de diseño exterior de Ferrari. El modelo cuenta con un coeficiente aerodinámico de 0,22, puertas sin marco y una carrocería de proporciones deportivas.

El interior incorpora una pantalla central de 15,6 pulgadas, un sistema de visualización frontal (HUD), iluminación ambiental, climatización inteligente y un amplio espacio de almacenamiento con 37 compartimentos, además de una capacidad de remolque de hasta 1.500 kilogramos.

Xpeng L03 | Xpeng

En materia tecnológica, el nuevo L03 integra el sistema de conducción inteligente NGP (VLA 2.0), cuya implantación en Europa está prevista de forma progresiva a partir de 2027. Según la compañía, este sistema está diseñado para gestionar situaciones complejas de conducción mediante inteligencia artificial. La versión Ultra incorporará además los nuevos chips Turing AI, con una capacidad de procesamiento de hasta 2.250 TOPS.

Asimismo, el modelo estrena la nueva generación del sistema operativo XOS 6, que incorpora un asistente de voz basado en IA capaz de mantener conversaciones más naturales, comprender el contexto e interactuar en varios idiomas. Estas funcionalidades se ampliarán mediante futuras actualizaciones inalámbricas (OTA).

Xpeng L03 | Xpeng

Durante el acto, Xpeng ha anunciado también una colaboración con Google Maps para los vehículos comercializados fuera de China. Gracias a la integración del Google Maps Auto SDK, los usuarios podrán acceder a un sistema de navegación desarrollado por Xpeng que incorpora los servicios cartográficos de Google sin necesidad de utilizar aplicaciones móviles o duplicar la pantalla del teléfono.

Más allá del automóvil, la empresa avanzó que continuará desarrollando su estrategia de IA física mediante proyectos de robotaxis, robots humanoides y vehículos voladores. En este sentido, prevé iniciar las pruebas operativas de su plataforma Robotaxi en China y comenzar el despliegue internacional de su robot humanoide Iron a partir de 2027.