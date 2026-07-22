¿Se podrá fumar al volante? Esto dice la nueva Ley Antitabaco y estas son las multas

El Gobierno ha aprobado la actualización de la Ley Antitabaco, que introduce nuevos cambios 16 años después de su entrada en vigor. Entre las novedades se encuentra la equiparación de cigarrillos y vapeadores, además de una ampliación de los espacios donde estará prohibido consumir estos productos.

La nueva normativa también afecta a algunos vehículos, aunque la medida será más limitada de lo que puede parecer. Fumar o vapear estará prohibido en taxis, vehículos VTC y determinados coches de empresa compartidos entre trabajadores. La restricción se aplicará cuando el vehículo sea utilizado por distintas personas para prestar un servicio de transporte o realizar tareas profesionales.

En cambio, los vehículos de uso exclusivo de un único trabajador quedarán fuera de esta prohibición. Por ejemplo, un coche de empresa que siempre sea conducido por la misma persona no estará sujeto a esta medida. Lo mismo ocurre con los vehículos destinados al transporte de mercancías si su utilización está reservada a un solo empleado.

Una multa de 200 euros y más cambios en la Ley Antitabaco

El incumplimiento de esta prohibición podrá castigarse con una multa de 200 euros. Se trata de una sanción vinculada a la Ley Antitabaco y no a la normativa de tráfico, por lo que no se prohíbe fumar al volante de forma general ni se modifica expresamente la Ley de Tráfico.

La reforma también establece que los vapeadores y los cigarrillos tendrán las mismas restricciones, mientras que las bolsas de nicotina se incorporan igualmente a la regulación. Además, los menores tendrán prohibido consumir estos productos (antes se prohibía la venta) y se amplían los espacios libres de humo a lugares como terrazas y piscinas, entre otros.

La polémica sobre fumar mientras se conduce lleva años presente. En 2022 ya se endureció la sanción por arrojar una colilla desde el vehículo, que puede alcanzar los 500 euros. Sin embargo, fumar dentro del coche no estaba prohibido de manera general, aunque determinadas acciones al volante, como comer, beber o manipular la radio, pueden ser sancionadas si afectan a la atención o al control del vehículo.