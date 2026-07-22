Hasta 4.500 euros de ayuda: el Gobierno activa al fin el Plan Auto+, que apuesta por la fórmula "EEE" y tiene caracter retroactivo

Quien estuviera esperando una buena excusa para cambiar de coche puede haberla encontrado. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Plan Auto+, un programa de ayudas directas dotado con 400 millones de euros que permitirá rebajar el precio de compra de vehículos eléctricos y electrificados con subvenciones de hasta 4.500 euros. Además, tendrá carácter retroactivo, por lo que también podrán acogerse quienes hayan adquirido su vehículo desde el 1 de enero de 2026.

La medida supone el relevo del conocido Plan Moves III, pero introduce una filosofía diferente. Ya no se trata únicamente de incentivar la electrificación, sino de hacerlo premiando especialmente los modelos más asequibles y fabricados en Europa, con un claro guiño a la industria automovilística europea frente al creciente desembarco de fabricantes chinos.

El mejor momento para dar el salto al eléctrico

La combinación de ayudas públicas, descuentos obligatorios de los concesionarios y una oferta de vehículos cada vez más amplia hace que 2026 sea probablemente uno de los años más interesantes para plantearse la compra de un coche eléctrico.

El nuevo programa contempla hasta 4.500 euros de subvención para quienes adquieran un turismo con etiqueta Cero Emisiones, siempre que se cumplan tres condiciones: que sea un eléctrico puro, que tenga un precio inferior a 35.000 euros (antes de impuestos y tras aplicar descuentos comerciales) y que haya sido fabricado en Europa.

A esa ayuda pública habrá que sumar, además, un descuento mínimo de 1.000 euros que deberán aplicar obligatoriamente los puntos de venta, lo que reduce todavía más el precio final del vehículo.

El Gobierno ha bautizado esta fórmula como "EEE": Eléctrico, Económico y Europeo, un sistema que premia precisamente a los modelos más accesibles para el gran público.

Los híbridos enchufables también reciben ayudas

Los híbridos enchufables y los vehículos de autonomía extendida tampoco quedan fuera del programa, aunque la ayuda será algo inferior.

En su caso, la subvención máxima asciende a 3.375 euros, siempre que también tengan un precio inferior a 35.000 euros y hayan sido fabricados en territorio europeo.

El importe también disminuye cuando el precio del vehículo aumenta. Los modelos entre 35.000 y 45.000 euros recibirán una ayuda menor, mientras que los que superen esa cifra dejarán de ser subvencionables.

Un mercado que ya acelera

Las ayudas llegan en un momento en el que el coche electrificado comienza a ganar peso en España.

Solo durante el primer semestre del año se matricularon 154.271 vehículos electrificados, un 39% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En el caso de los turismos, el crecimiento también continúa y ya representan casi uno de cada cuatro coches nuevos vendidos en España, con una cuota del 23,2%.

Durante la presentación del programa, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defendió que el objetivo es consolidar esa tendencia apostando por vehículos eléctricos "económicos, europeos y españoles", favoreciendo al mismo tiempo la transformación industrial del sector.

También habrá ayudas para motos, furgonetas y cuadriciclos

Un plan que no se limita a los turismos

Las furgonetas eléctricas de hasta 3,5 toneladas podrán recibir ayudas de hasta 5.000 euros, sin límite de precio, mientras que las motocicletas eléctricas podrán acceder a subvenciones de hasta 1.100 euros y los cuadriciclos eléctricos llegarán a 1.500 euros.

En todos los casos, las solicitudes podrán presentarse directamente por los compradores o a través de concesionarios, empresas de renting o de leasing financiero mediante una plataforma telemática.

¿Cuánto durarán las ayudas?

El sector llevaba meses reclamando la puesta en marcha del Plan Auto+ y algunas patronales consideran que los 400 millones de euros podrían agotarse antes de finalizar el año si la demanda mantiene el ritmo actual, incluso apuntando a los meses de septiembre u octubre.

Sin embargo, el Ministerio de Industria se muestra mucho más optimista y asegura que la dotación prevista será suficiente para cubrir las solicitudes durante todo el ejercicio.

En cualquier caso, si la experiencia del Plan Moves sirve de referencia, quienes tengan decidido cambiar de coche probablemente no deberían esperar demasiado. Porque, entre ayudas públicas, descuentos comerciales y una oferta de eléctricos más competitiva que nunca, el momento para pasarse al coche eléctrico difícilmente será mejor que ahora.