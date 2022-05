El punto clave para viajar con una camper sin ningún problema y… sin multas

Las furgonetas camper se han vuelto en una solución muy interesante para muchos. Y es que desde la pandemia este medio de transporte -y de vida- es ideal para escapadas y viajes, más que nada porque nos llevamos la casa a cuestas. Sin embargo, la que prometía ser una experiencia inolvidable puede tornarse muy desagradable si no sabemos dónde podemos parar a dormir, ya que de lo contrario podemos experimentar una multa.

Y aunque bien es cierto que la gracia de las camper -ya sea de fábrica o hecha por nuestra cuenta- reside en que no tenemos que acampar, puesto que tenemos todo lo necesario para dormir dentro, podemos meternos igualmente en un lío. Para evitarlo lo mejor es saber los lugares en los que está permitido aparcar y, por ende, pernoctar.

Dacia Dokker Stepway camperizado | Camperiz

En resumidas cuentas uno puede dormir dentro de su vehículo camper… siempre y cuando esté debidamente estacionado y cumpla con la normativa de la zona y la que exige al tipo de vehículo. Es decir, que mientras estemos en una zona delimitada para el aparcamiento podremos pernoctar en nuestra camper.

Y así lo recoge la Dirección General de Tráfico en su Instrucción 08/V-74, que reza de la siguiente manera: esta Dirección General de Tráfico considera que mientras un vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc.”

Hyundai Staria Lounge Camper | Hyundai

Esto hace alusión a que no está permitido desplegar elementos del vehículo que sobrepasen las dimensiones del lugar donde estacionamos, ya que se consideraría acampar. Y acampar, que implica ir a lugares específicos para hacerlo si no queremos experimentar una multa.

Y es que donde podemos acampar con nuestra camper o autocaravana es en campings, ya sean de carácter público o privado. Sin embargo, está prohibido hacerlo en lugares naturales protegidos o costas.

De no respetar esta ley podemos enfrentarnos a multas de hasta 6.000 euros en caso de acampar ilegalmente, encender fuegos o generar deshechos. Si aparcamos con nuestra camper o autocaravana y las dimensiones del vehículo sobrepasan las delimitadas por la zona de estacionamiento -ya sea por tamaño o desplegando toldos u otros elementos-, podemos enfrentarnos a sanciones comprendidas entre los 30 y 150 euros.