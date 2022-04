¿Puedo añadir otros descuentos a los 20 céntimos anunciados por el Gobierno?

Por fin ha llegado el día: el 1 de abril es la fecha marcada en el calendario para muchos conductores que, tras semanas de espera y de repostajes "dolorosos" para su cartera, ya pueden volver a repostar, ya pueden volver a llenar el depósito de su coche con unos precios más asequibles. Es el resultado de la aplicación de una de las medidas recogidas dentro del Plan de Choque con el que el Gobierno busca reducir el impacto económico provocado por la tensión internacional derivada del conflicto armado entre Ucrania y Rusia.

Y es que con esta medida extraordinaria, los conductores (particulares y profesionales, es indiferente) van a contar con un descuento mínimo de 20 céntimos/litro en los carburantes que reposten hasta el próximo 30 de junio, un descuento que supondrá, según cálculos estatales, un ahorro medio de 70€ para los usuarios de un vehículo de gasolina y un ahorro medio de 60€ para los usuarios de un vehículo con motor diésel.

¿Cuál es el descuento máximo que puedo aplicar en cada repostaje?

Los mencionados 20 céntimos de euro son, de hecho, el descuento mínimo: se divide en una parte estatal, de 15 céntimos, y un mínimo de 5 céntimos que tendrán que asumir las grandes petroleras. La suma de ambas cantidades resulta en 20 céntimos de euro que, insistimos, es el descuento mínimo, el que todo usuario va a recibir de manera asegurada. Este descuento se aplica de manera inmediata y directa: los usuarios pagarán el combustible al precio bonificado pese a que en los carteles de las estaciones de servicio se sigan anunciando los precios sin bonificación alguna.

¿Existe algún límite en el descuento que se puede aplicar? La respuesta es sencilla: no. No existe un descuento máximo, un tope a partir del cual no pueden aplicarse más descuentos, pero debemos tener claro que más allá de los 5 céntimos que tienen que aportar las grandes petroleras no existe obligación legal de aplicar más descuento. Esto significa que la llegada de nuevos descuentos y bonificaciones estará supeditada a la voluntad de las empresas que nos ofrecen los productos.

La realidad es que algunas empresas petroleras ya han comenzado a ofrecer descuentos adicionales que, en algunos casos, llegan a sumar hasta 30 céntimos/litro, aunque suele ser necesario llevar a cabo alguna acción adicional como suscribirse o descargarse una aplicación para smartphone. En cualquier caso, te animamos a que revises las promociones disponibles en las principales empresas suministradoras ya que podrías llevarte una grata sorpresa.

También te puede interesar: Cómo comprobar que la gasolinera te ha aplicado el descuento de 20 céntimos al repostar