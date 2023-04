¿Pueden los radares de semáforos multar cuando pasas en ámbar?

Como seguramente sabrás, no solo existen radares de velocidad en nuestras carreteras que pueden multarnos, sino que también existen sistemas que cazan a los que se saltan semáforos en rojo. Si en tu ciudad existen estos sistemas, seguramente te has preguntado alguna vez si estos funcionan y se activan cuando pasamos un disco en ámbar. Te sacamos de dudas.

La respuesta es sencilla: no, no pueden multarte si el disco está en ámbar; es más, si el disco no está en rojo, la cámara no se activa, por lo que puedes estar tranquilo. Como bien informa la web del ayuntamiento de Madrid, aunque en el resto de ciudades pasa lo mismo, estos dispositivos se denominan “sistemas de control de paso de vehículos en semáforos en fase roja”, por lo que no funcionan en cualquier otra fase.

De hecho, en la web puede leerse: “Los equipos están diseñados para estar conectados directamente al foco rojo del semáforo, por lo que únicamente pueden obtener fotografías cuando el semáforo se encuentra en fase roja.”

La sanción por rebasar un semáforo en rojo, ya sea controlado por un sistema automático o la imponga un agente, es de 200 € y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir.