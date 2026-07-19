El próximo SUV de Opel será "Made in Spain", tendrá tecnología china y no dejará escapatoria a la gasolina

La próxima gran novedad de Opel tendrá una identidad muy particular. Será un coche diseñado bajo la dirección de una marca alemana, utilizará tecnología desarrollada junto a una compañía china y saldrá de una fábrica española. El resultado será un SUV eléctrico de alrededor de 4,5 metros de longitud con el que Opel pretende atacar uno de los segmentos más importantes del mercado europeo.

El fabricante ha confirmado nuevos detalles del proyecto, entre ellos su posicionamiento, su sistema de propulsión y el papel que desempeñará la planta de Figueruelas, en Zaragoza. Lo que ya parece descartado es que este futuro modelo se convierta en otro SUV disponible con gasolina, hibridación ligera o un sistema híbrido convencional.

Opel Frontera EV | Opel

El hueco entre el Opel Frontera y el Grandland ya tiene dueño

La gama actual de Opel cuenta con varios todocaminos, pero mantiene una distancia considerable entre el económico Frontera y el más grande y sofisticado Grandland. El nuevo modelo llegará precisamente para cubrir ese espacio con una carrocería de aproximadamente 4,5 metros de longitud.

Por dimensiones y planteamiento, competirá en la parte más disputada del segmento C-SUV. Allí deberá enfrentarse a modelos como el Cupra Formentor, el Hyundai Tucson, el Kia Sportage, el Volkswagen Tiguan o el Peugeot 3008, aunque con una diferencia importante: el futuro Opel será exclusivamente eléctrico.

La marca no contempla, al menos por ahora, versiones híbridas, híbridas enchufables o eléctricas de autonomía extendida. Esta última posibilidad habría sido especialmente lógica por la experiencia de Leapmotor con los coches eléctricos equipados con un motor de gasolina que actúa como generador, pero Opel ha decidido apostar por una configuración completamente eléctrica.

Eso no significa que la compañía haya cerrado la puerta a los híbridos en el resto de su catálogo. Opel está estudiando la introducción de sistemas full hybrid en otros modelos, conscientes de que esta tecnología está ganando peso entre los conductores que todavía no quieren depender de un enchufe.

Prueba Opel Grandland | Centímetros Cúbicos

Tecnología china para desarrollar un Opel en tiempo récord

La colaboración con Leapmotor permitirá a Opel acortar considerablemente los plazos y reducir los costes de desarrollo. Ambas compañías trabajan en una plataforma adaptada a las necesidades del mercado europeo, aunque el vehículo tendrá una vocación global y podría comercializarse fuera del Viejo Continente.

Opel se encargará del diseño y de preservar la identidad visual de la marca, mientras que equipos de Alemania y China participarán en su desarrollo. Leapmotor aportará buena parte de la tecnología relacionada con la arquitectura eléctrica, los componentes y la cadena de suministro.

Esta fórmula explica que el proyecto pueda completarse en aproximadamente dos años. Las previsiones oficiales sitúan el comienzo de su comercialización en torno a 2028, aunque su diseño definitivo podría conocerse bastante antes.

Será uno de los primeros productos que reflejen hasta qué punto Stellantis está dispuesta a aprovechar su relación con Leapmotor. El grupo europeo controla el 51% de Leapmotor International, la sociedad encargada de comercializar y producir los modelos de la compañía china fuera de su mercado de origen.

La gigafactoría Stellantis-CATL y el reto de crear una "villa" para 2.000 empleados chinos | EFE

Figueruelas se convierte en el puente de Opel con China

La otra gran protagonista del proyecto será la planta de Stellantis en Figueruelas. El nuevo Opel contará con una línea de producción en Zaragoza y compartirá parte del ecosistema industrial y de proveedores con los coches de Leapmotor.

La fábrica aragonesa también ha sido elegida para producir el Leapmotor B10, un SUV eléctrico de tamaño compacto. De esta forma, Zaragoza se convertirá en uno de los centros fundamentales de la alianza entre Stellantis y Leapmotor.

Fabricar ambos vehículos en unas mismas instalaciones facilitará compartir proveedores, componentes y procesos industriales. Para Opel, esta estrategia debería traducirse en un eléctrico más asequible y rentable; para Leapmotor, supone disponer de una puerta de entrada directa al mercado europeo sin depender únicamente de las importaciones procedentes de China.

Todavía quedan incógnitas importantes. Opel no ha desvelado el nombre comercial, la potencia, la capacidad de la batería, la autonomía ni el precio. Tampoco se ha concretado el volumen anual que podría alcanzar la producción española.

Lo que sí está confirmado es su receta: tamaño de Cupra Formentor, emblema alemán, tecnología china, fabricación española y propulsión exclusivamente eléctrica. Una mezcla que habría resultado impensable hace unos años, pero que empieza a definir cómo serán los próximos coches europeos.