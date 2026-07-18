La mitad de los conductores fallecidos en carretera en 2025 había consumido alguna sustancia

El 49,9% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico y sometidos a autopsia y análisis toxicológico en 2025 dieron positivo en alcohol, drogas y/o psicofármacos, lo que supone un 1,7% más que el año anterior. Fueron 446 personas de 894 víctimas analizadas.

Así se desprende de la Memoria 2025 de hallazgos toxicológicos en víctimas de accidente de tráfico, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), siete Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), presentada este jueves en Madrid.

Según los resultados de la investigación, el alcohol sigue siendo la sustancia más detectada en conductores fallecidos en accidente, al suponer el 32,4% del total, lo que representa un 2% menos que en 2024. En el 20,3% de conductores fallecidos la tasa de alcohol detectada era superior a 1,20 gramos por litro (g/L).

Por su parte, los análisis dieron positivo a las drogas en un 20,9% del total, lo que representa un 4,5% más respecto a 2024; y a psicofármacos en un 17%, con un crecimiento del 5,6%, la mayoría benzodiacepinas, es decir, medicamentos para dormir, contra la ansiedad, etc.) y antidepresivos.

En un 36,3% de los casos positivos, el fallecido había consumido más de un tipo de sustancia, lo que supone un ascenso del 25,9%. La combinación más habitual es alcohol y drogas y se detecta en el 19,1% de los casos.

En cuanto a las drogas, la cocaína es la más detectada y aparece en el 14% de los conductores fallecidos, seguida del cannabis en un 8,1%. Este dato refleja un repunte importante en el consumo de cocaína respecto a los datos de 2024 (+4,3%) y la proporción más alta detectada en los informes realizados desde 2014, cuando fue del 6,7%.

En relación con el perfil de la víctima, la mayoría de los conductores fallecidos con resultados toxicológicos positivos en 2025 fueron hombres de entre 35 y 54 años, situando la edad media en los 47,4 años.

Por edades, de los 446 casos detectados, el 23,3% tenía entre 45 y 54 años y el 22,2% entre 35 y 44. Las víctimas al volante que dieron positivo y tenían edades entre los 18 y los 24 años representan el 7,2% del total y las que tenían entre 25 y 34 años, el 16,4%.

Por otro lado, la memoria revela que en el 46,4% de los casos la víctima circulaba en un turismo, mientras que en el 35,4% lo hacía en motocicleta. En cuanto al momento del accidente, el 61,9% se produjeron en día laborable y el 38,1% en festivo o fin de semana.

El porcentaje de peatones fallecidos por atropello con resultados toxicológicos positivos en alcohol, drogas y/o psicofármacos se ha situado en un 50,9%, lo que representa un 8% más que en 2024.

El 57,5% de los peatones fallecidos que dieron positivo había tomado psicofármacos, que superan, por primera vez en la serie histórica, a los positivos en alcohol (48,3%) y drogas (29,9%).

Por sexos, también hay una prevalencia mayoritaria de hombres, con un porcentaje del 67,8%. Por edad, el 40,4% de los fallecidos pertenecía al grupo de 65 años en adelante.

El Fiscal: el dato de “inasumible”

El Fiscal de Sala de Seguridad Vial, Mario Jesús Sanz, ha calificado de "demoledor" e "inasumible" el hecho de que uno de cada dos conductores fallecidos haya consumido alguna sustancia, "un dato que se viene repitiendo durante todos los años".

Sin embargo, el fiscal ha puesto de relieve que en el año 2023 las condenas por conducir bajo una influencia del alcohol o drogas fueron algo más de 50.000; un total de 47.103 condenas en 2024; y en el último ejercicio 2025 se han situado en un total de 31.159 condenas. "Es una bajada bastante importante", ha señalado.