Nueva versión del Land Rover Defender: llega el Vertex y una profunda actualización de la gama

Land Rover ha actualizado la familia Defender con una amplia puesta al día que afecta al diseño, el equipamiento, la tecnología y la oferta mecánica. Entre las principales novedades destaca la llegada del nuevo Defender Vertex, una versión que amplía la gama sin perder las capacidades todoterreno que caracterizan al modelo.

Land Rover Defender Vertex | Land Rover

El Defender Vertex se diferencia por una imagen más robusta gracias a unos paragolpes rediseñados, una parrilla de mayor tamaño y nuevos faros antiniebla, todos ellos con acabado Shadow Atlas Matte. También incorpora un alerón trasero en negro brillante, pinzas de freno amarillas y detalles exteriores del mismo color, además de un revestimiento inferior que refuerza su aspecto.

Esta nueva variante equipa de serie llantas de 22 pulgadas y puede elegirse en varios colores de carrocería, incluido el nuevo acabado Patagonia White Matte Wrap. En el interior, los clientes pueden escoger entre distintos materiales para la tapicería y disfrutar de climatización de tres o cuatro zonas, según la carrocería.

Land Rover Defender Vertex | Land Rover

Nuevos motores y más espacio con sus seis plazas

La oferta mecánica también se actualiza con la incorporación de un nuevo motor de gasolina de seis cilindros en línea y 3,0 litros en versiones P380 MHEV y P300, mientras que el Defender OCTA incrementa la potencia de su V8 biturbo de 4,4 litros hasta los 540 CV y 750 Nm de par. Además, el Defender 110 estrena una configuración interior de seis plazas con asientos individuales en la segunda fila para mejorar el confort y facilitar el acceso a la tercera.

Land Rover Defender Vertex | Land Rover

La gama amplía igualmente sus opciones de personalización con nuevos colores exteriores, más accesorios de fábrica y un asistente de voz con inteligencia artificial generativa que se activa mediante el comando "Hey Land Rover". También se incorpora un paquete tecnológico opcional que añade un head-up display, un sistema de sonido Meridian, una toma de corriente doméstica y un retrovisor digital.

Más novedades para el Extended Exterior Pack, Trophy Edition y OCTA

Land Rover Defender Octa | Land Rover

Entre las novedades también figura el Extended Exterior Pack, disponible para varias versiones de la gama con nuevos elementos estéticos inspirados en el Defender Vertex. Además, el Defender 110 Trophy Edition suma un nuevo color de carrocería, mientras que el Defender OCTA amplía su gama de tonalidades y recibe un sistema de escape revisado que proporciona un sonido más contundente, manteniendo su carácter como la versión más deportiva y prestacional de la familia Defender.