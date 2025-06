Coches familiares sin dramas: buenos, bonitos y con espacio de sobra

No encontramos vehículos familiares en todos los fabricantes que operan en Europa. Hay gamas donde los SUV se lo han devorado todo hasta el punto de inyectar características de carrocería propias de un familiar en un utilitario deportivo mediano, como ocurre con Renault y sus Austral y Megane E-Tech.

Sucede en otras marcas como KIA, con los EV4 y EV6 simulando un perfil de familiar en unas dimensiones SUV. Solo que la surcoreana sí tiene familiares de raza, y aquí comienza este breve recorrido por una selección que hemos preparado para que elijas lo más conveniente según tus necesidades.

La regla es la siguiente: familiares con buenas capacidades de maletero y precios que no se acercan –en la mayoría de estos casos están más del lado de los 25.000– a los 30.000 euros. Vayamos de menor a mayor volumen de carga, lo que no significa que, a medida que avancemos, el coche también sea mejor en otras variables importantes como el consumo y la potencia.

3) Con motorización variada, el Kia Ceed Tourer abre el podio de capacidades traseras

Son cinco acabados los del KIA Ceed Tourer, pero, si este modelo es tu apuntado, limita tu decisión a las versiones Drive, Tech y Style, las tres que pueden llevar motor de gasolina pura o arquitectura híbrida ligera MHEV. Esto es fundamental, ya que dependiendo de la motorización se obtendrá una capacidad de maletero determinada. Si el coche lleva la electrificación, resigna volumen de carga. En los MHEV, la capacidad estándar del maletero, con la fila de asientos trasera en posición, se queda en unos 512 litros que nos dejan con las ganas de un poco más. Ese algo más lo da el 1.0 de gasolina pura, que alcanza los 625 litros.

Los Ceed sin electrificar ofrecen solamente el motor de tres cilindros de un litro con potencia de 100 CV. El mismo motor lo tienen los MHEV, pero éstos también pueden contar con el cuatro cilindros 1.5 de 140 CV. De las tres variantes, el Ceed Tourer Drive es el que menos consume. Homologa un combinado de 5,4 l/100 km con el 1.0 de gasolina, de 5,5 con el 1.0 híbrido ligero y de 5,6 si lleva el 1.5 MHEV. Los Tech y Style, superiores en nivel de equipamiento, firman un consumo combinado de 5,7 sea cual fuere el tipo de motor.

Un Drive con la capacidad de maletero básica máxima –el 1.0 convencional– parte de unos 23.400 euros. Sobre esa base, hay que poner de 2.400 a 3.500 euros más sobre la mesa si se lo quiere mild-hybrid con tres o cuatro cilindros, aunque, claro, la capacidad del maletero será menor. Sobre estos mismos parámetros, el Tech, el nivel siguiente, tiene precios de 25.000, 27.700 y de 28.900 euros. El Style puede ser de gasolina pura o MHEV, pero no cuenta con el híbrido ligero de 1,5 litros. Sus precios van de unos 25.500 a unos 27.900 euros, según la motorización.

Toyota Corolla Touring Sports | Toyota

2) El Corolla Touring Sports: maletero superior al KIA, pero un poco más caro

Luego aparece un japonés con recorrido en el mercado, el Toyota Corolla Touring Sports. Un familiar híbrido no enchufable dentro de cuya gama una recomendable es la versión Style, que no es el acabado de entrada, sino el segundo, un nivel superior al del Active Plus.

A esa versión sumémosle la opción Hybrid 140, la de 140 caballos de potencia. Recibiremos entonces el consumo combinado de 4,7 l/100 km, el más bajo de esta selección, y un volumen de carga estándar más que aceptable, pues casi toca los 600 litros. Unos 596 litros, para ser exacto.

Muy superior en este aspecto al KIA y con el precio más alto de este top 3, aunque todavía ubicándose por debajo de los 30.000. Un Corolla Touring Sports Style Hybrid 140 se anuncia en unos 29.300 euros. Finalmente, uno nacional, que recientemente fue noticia por agregar el acabado estándar que necesitaba para complementar al deportivo.

SEAT León Sportstourer 1.0 TSI | Seat

1) El SEAT León Sportstourer: el mejor volumen de carga y el precio más equilibrado

Hablamos del SEAT León Sportstourer, pero no de cualquiera, sino de la versión Style XM en su motorización 1.5 eTSI, el equipamiento intermedio que a las características del estándar XS le suma cargador inalámbrico, sensores de luz y lluvia y faros antiniebla LED con función cornering, iluminación adaptativa.

Un híbrido que tampoco se enchufa, con el mismo consumo combinado del Ceed Tourer Driver –de 5,4 l/100 km–, un espacio de carga que ofrece hasta 620 litros mínimo –más capacidad que el híbrido enchufable– y el precio más equilibrado de esta lista considerando todos los factores tratados: de unos 27.200 euros. Eso sí: con 115 CV, es el menos potente de estos tres recomendados.