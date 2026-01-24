Prometió una refundación y el momento llegó: Honda lanza en 2026 su nueva generación

Los japoneses se lo han estado tomando sin prisa y con calma, pero lo cierto es que el tiempo vuela y ya pasaron dos años del CES 2024, la edición cuya huella sigue fresca, la que marcó un antes y un después para Honda por haber significado la presentación de su futura generación global de modelos eléctricos.

Allí vimos por primera vez a los conceptos que adelantan estos inminentes vehículos con tecnología avanzada, que llevan en su nombre la refundación del fabricante, a la que expresan desde todo aspecto, tanto desde el lenguaje de diseño de los coches como desde el rediseño de la mismísima H. Una berlina y un monovolumen que luego mutaría a SUV sorprendían en Las Vegas.

Honda 0 Saloon | Honda

Un año después, Honda volvería a la Las Vegas para exhibir la evolución de estos prototipos. El sedán y el ahora SUV, al que pocos meses después se los vio en el marco del Gran Premio de Japón 2025, un poco más cerca de la producción. ¿Qué es, en esencia, la denominada Serie 0 que se estrena este año? La estética retrofuturista es una entre varias cartas a jugar.

Conociendo a la Serie 0 de Honda

Con el Honda 0 Saloon y el Honda 0 SUV, la firma, pionera en el Nivel 3 de conducción autónoma al impulsarlo en 2021 con el Honda Legend, profundiza implementándolo en esta nueva gama y sirviéndose de su IA y su sistema operativo ASIMO OS para ampliar las circunstancias de manejo en las que el coche toma el control y el conductor se desentiende no solo del volante, sino también de la atención y la supervisión.

Honda 0 Saloon | Honda

En palabras de Honda, el 0 significa “repensar desde el principio (...) volver a lo esencial: priorizar el espacio para las personas, reducir el impacto medioambiental al mínimo y replantear cada solución técnica para adaptarla a las necesidades de la nueva era eléctrica”.

Detrás de esta definición les espera a los clientes una nueva plataforma para esta nueva generación de eléctricos, mediante la cual la marca se ha trazado alcanzar mejoras asociadas a la eficiencia de la energía eléctrica y del espacio interior. Estos modelos adelantan tiempos de carga optimizados –reduciendo el paso del 15 al 80 % de la batería a entre 10 y 15 minutos–, una degradación de la batería minimizada y una reinterpretación del habitáculo, aprovechando la prescindencia de componentes mecánicos para priorizar la comodidad de los ocupantes.

Honda 0 Saloon | Honda

La hora del lanzamiento

Pronto, lo prometido será deuda. El momento ha llegado para Honda, que comenzará lanzando estos dos primeros integrantes de la Serie 0 al mercado norteamericano durante el primer semestre del 2026, para luego expandirlos a otros reductos clave, como Europa y Japón.