¿Sabes cambiar una rueda? El error común en el orden al apretar las tuercas que debes evitar

¿Sabías que apretar mal una rueda puede hacer que salga volando en plena carretera? Seis de cada diez conductores fallan en esto por no seguir un orden específico. ¡No aprietes las tuercas de forma aleatoria!

Debes hacerlo siempre en cruz para que la llanta encaje perfecta.

Si tu coche tiene cuatro tornillos, sigue el orden 1-3-4-2. Si tiene cinco, haz un 1-4-2-5-3, y si son seis, el patrón es 1-4-5-2-3-6.

Ojo con la fuerza: si te quedas corto, las vibraciones soltarán la rueda y dañarán los sensores del ABS o el ESP. Pero pasarte de fuerza es igual de peligroso: puedes deformar la llanta, romper los pernos o destrozar la rosca para siempre.

El par de apriete exacto está en el manual de tu coche o en la web del fabricante. No te la juegues por una cuestión de capricho; es pura física y seguridad. Respetar el par de apriete y el orden en cruz asegura que tu vehículo mantenga el confort de marcha y la integridad mecánica. Si alguna vez tienes dudas, recuerda que la información exacta siempre la tiene el fabricante para tu modelo específico.