Conoce al Volkswagen Golf GTI más resistente: el arte de atravesar todo el Reino Unido en cuatro días

Es el año del Volkswagen Golf GTI que, a raíz de [[LINK:EXTERNO|||https://www.lasexta.com/motor/noticias/50-anos-golf-gti-origen-clandestino-deportivo-que-estaba-planes-volkswagen_20260106695d48fdaf09df50109ce92e.html|||su 50° aniversario]], se pasea por los eventos de clásicos en Europa. Esta vez le toca asistir al Bremen Classic Motorshow, uno de los reductos anuales que abre el calendario inmediatamente después del Rétromobile francés.

Al evento alemán lleva, según ha confirmado la propia marca, un modelo 1979 en el tradicional acabado Rojo Marte, ese color que, según vimos en la fase conceptual, debería formar parte de las opciones en [[LINK:EXTERNO|||https://www.lasexta.com/motor/noticias/volkswagen-idpolo-llega-dimensiones-reducidas-pero-menos-espacio-interior-que-gasolina_20251223694abee522f0db7daffc3c4c.html|||el eléctrico ID.Polo]] GTI. Pero el que promete ser la principal atracción es un Volkswagen Golf GTI de finales de la primera generación. Modelo 1983, este GTI de exterior negro brillante hace una parada táctica tras dejar el alma en uno de los rallies para coches clásicos más exigentes.

[[CONTENT:Image|||698b39474dc7de0007cf183c|||https://img-cms.atresmedia.tech/clipping/images/2026/02/10/261D35ED-10C7-4475-9964-F67FEFD88D26/30.jpg]]

¿Estamos ante el Volkswagen Golf GTI de primera generación más resistente? Atravesar de punta a punta el Reino Unido en cuatro días, como si se tratase de un todoterreno que deja a su paso todo tipo de superficies, debería ser suficiente para, al menos, planteárselo. "Las huellas del desgaste son tan visibles como la diversión que el GTI experimentó durante su viaje", describe Volkswagen al escanearlo desde el stand montado por Volkswagen Classic.

La expo de este Volkswagen Golf GTI, después de cumplir una de las pruebas de resistencia más duras de Europa

Allí posa, intacto, tal como la odisea lo dejó, en el mismo estado en el que completó la prueba en Escocia, tras los duros 2.400 kilómetros que requiere el LeJog, que comienza en la costa sureste de Inglaterra, con largada en Land's End –el punto más occidental del país–, y concluye en John O'Groats, el extremo norte escocés. En el durante, no solo carreteras principales, sino también colinas, valles, arroyos en los que más de un clásico se queda y no todos logran superar... Los caminos forestales y rurales característicos de la región fueron testigos de su paso.

[[CONTENT:Image|||698b3971bc6244000723661a|||https://img-cms.atresmedia.tech/clipping/images/2026/02/10/978FA923-4058-40D6-916E-A84A48167B1C/30.jpg]]

La potencia suficiente, la distancia entre ejes adecuada y la osadía del compacto alemán para estar a la altura de una prueba cuya complejidad queda a las claras al revisar los momentos registrados en fotos y vídeos publicados por Hero-Era, que contempla y organiza esta y otras tantas carreras de rallye de resistencia para clásicos.

Junto al GTI en Rojo Marte, este Golf GTI 1983 y su desgaste a la vista producto de su reciente participación se exhiben al público de la feria en Bremen hasta el 1 de febrero, como un exponente de la historia del Golf más deportivo y, tras haber concluido en diciembre pasado la que es considerada una de las pruebas europeas de resistencia más duras, como una confirmación de su vigencia.