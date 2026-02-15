LO MEJOR DE LA SEMANA: Plan Auto+, resultados Renault 2025 y la nueva planta de baterías de Marotell

Ya se ha aprobado el Plan Auto+, el nuevo sistema de ayudas del Gobierno a la compra de vehículos electrificados para 2026. Dotado de un presupuesto de 400 millones de euros y gestionado por el organismo central, descontará directamente en el concesionario hasta un máximo de 4.500 euros en turismos.

El Gobierno incentiva la compra de vehículos con etiqueta CERO, ya que aquellos con etiqueta ECO quedan excluidos de este tipo de ayudas. Y serán los vehículos 100% eléctricos, por debajo de 35.000 euros y fabricados en la Unión Europea los que contarán con más descuento.

El Plan Auto+ sustituye al Moves III y se aplicará a compras realizadas desde el 1 de enero de 2026.

Ayudas coche eléctrico | Pixabay

2025 ha tratado muy bien al Grupo Renault, cerrando uno de los mejores años de su historia. La marca francesa ha conseguido matricular 83.309 turismos y 22.680 comerciales ligeros, con una cuota de mercado del 7,9%, la mejor cifra de los últimos siete años de la marca en España.

Por otro lado, Dacia lleva 13 años siendo la firma del coche más vendido en nuestro país, el Sandero, con 38.548 unidades matriculadas de las 50.249 vendidas por el fabricante en nuestro país.

Dacia y Renault copan la primera y segunda posición de los coches más vendidos en España, con el Sandero y el Clio, respectivamente.

Seat y Cupra han inaugurado la planta de ensamblaje de baterías en Martorell. Un hito que marca un antes y un después para los futuros modelos del Grupo Volkswagen y que refuerza el papel de España como uno de los principales organismos que apuestan por una movilidad sostenible.

La planta, con una superficie de 64.000 m2, se ha construido en poco más de dos años con una inversión de 300 millones de euros.

Hyundai ha firmado en 2025 su mejor año en España hasta la fecha. Ha matriculado 68.568 vehículos, lo que representa un crecimiento del 5,7% respecto a 2024, colocándose así como la cuarta marca más vendida en nuestro país, alcanzando un 6% de cuota de mercado. El Tucson fue su modelo más vendido, con 21.974 unidades.

El Hyundai Tucson fueen España.