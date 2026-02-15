Este Nissan se comporta con la suavidad de un eléctrico sin tener que enchufarse y sale por 160 euros al mes

Si quieres un coche familiar que no gaste como un poseso pero que tampoco te obligue a andar buscar enchufes, el Nissan Qashqai e-POWER es una solución inteligente que combina lo mejor de dos mundos porque este SUV lleva un motor de gasolina de 1.5 litros que genera electricidad para alimentar un motor eléctrico de 190 CV, así que en este, aceleras con la suavidad de un eléctrico mientras mantienes la autonomía de un térmico normal. Total, que conduces en silencio y con etiqueta ECO, pero sin la angustia de la España profunda.

Un motor que no mueve las ruedas pero tampoco te deja tirado

El sistema e-POWER funciona de forma diferente a cualquier híbrido convencional porque el motor de gasolina nunca mueve las ruedas directamente, sino que actúa como generador para que el motor eléctrico haga todo el trabajo, y esto significa que tienes la respuesta inmediata de un eléctrico puro, pero con un depósito que te permite hacer 800 o 900 kilómetros sin parar. El consumo oficial ronda los 5,3 litros cada 100 kilómetros, así que consigues la etiqueta ECO sin complicarte la vida.

El acabado de acceso es el Acenta, que ya trae aire acondicionado automático, pantalla táctil y cámara trasera, y desde ahí puedes subir al N-Connecta si quieres climatizador bizona, llantas de 17 pulgadas y sonido Bose. Los niveles Tekna y Tekna+ añaden cuero, asientos calefactados y suspensión activa, aunque para uso diario el Acenta cumple perfectamente.

La potencia de 190 CV te permite adelantar a cualquier pelma con confianza y moverte por ciudad con agilidad, mientras que el silencio al rodar hace que parezca un Tesla pero sin el precio ni la dependencia del enchufe. Además, como la mecánica e-POWER tiene menos piezas móviles que un motor térmico tradicional, el desgaste es menor y los mantenimientos salen más baratos.

La oferta hace que parezca barato de verdad

Nissan deja el Qashqai e-POWER Acenta en 30.450 euros si lo financias, frente a los 31.700 euros al contado, así que el descuento ya te ahorra más de mil euros. Con el plan de Nissan Finance podrías pagar cuotas de 160 euros al mes durante 36 meses, aunque tendrías que poner una entrada inicial de unos 6.000 euros. Si tienes ese dinero ahorrado, te sale a menos de lo que gastarías en combustible con un SUV grande tradicional.

La oferta está disponible en toda España y puedes solicitarla en cualquier concesionario Nissan oficial o pedir información por la web. No hay restricciones geográficas ni letra pequeña rara, y como el e-POWER es un modelo popular, la disponibilidad suele ser buena sin tiempos de espera absurdos.

Además de la financiación, Nissan mete en el lote el programa Nissan+ que incluye 3 años de garantía de fábrica más otros 7 años adicionales si haces los mantenimientos en su red oficial, lo cual te da tranquilidad hasta 2035. También viene con asistencia en carretera europea las 24 horas durante los 3 primeros años, y algunas promociones incluyen revisiones gratuitas al principio.

¿Para quién es este coche no eléctrico?

Si buscas un SUV familiar con espacio de sobra (el maletero tiene 504 litros), altura de conducción cómoda y tecnología moderna sin meterte en el lío de un eléctrico enchufable, el Qashqai e-POWER te da todo eso sin dramas. Es ideal para familias que hacen rutas largas de vez en cuando pero también se mueven mucho por ciudad, porque funciona genial en ambos escenarios sin penalizar consumos.

El público objetivo son usuarios tecnológicos que valoran la eficiencia por encima de la deportividad pura, gente que hace kilómetros variados y no quiere estar pendiente de enchufes. También funciona bien si tienes familia y necesitas espacio, porque el Qashqai es amplio sin ser un mastodonte, y la etiqueta ECO te permite entrar en zonas restringidas sin problemas.

En definitiva, es una apuesta segura si quieres un coche moderno y eficiente sin pasarte al eléctrico puro todavía, porque te da lo mejor de ambos mundos por un precio mensual que no te priva de un sólo café.