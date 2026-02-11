Nace el Uber más justo, tanto para clientes como conductores, y está al lado de España

Los servicios de taxi a través de aplicación como Uber, Bolt o Cabify han recibido numerosas críticas sobre la seguridad de los clientes o sobre la precariedad a la que se somete a los conductores. Pues bien, en Portugal ha nacido una app que ofrece el mismo servicio pero intenta corregir las deficiencias más señaladas.

Será el 6 de junio que será lanzada al mercado la aplicación Vloz, que podrá ser usada en Portugal. Así que las decenas de miles de españoles que viajan al país vecino en verano ya podrán utilizarla y disfrutar de las diferencias de esta app respecto a Uber o Bolt, que son las que dominan el mercado nacional.

Uber | Uber

Ofrece seguridad

Por una parte, los Vloz permite que los clientes escojan el conductor que prefiere entre todos los disponibles dentro de un área determinada. De esta manera, la aplicación pretende que los usuarios se sientan más seguros pudiendo establecer relaciones de confianza con determinados conductores.

Incluso, se podrá crear una lista con los pilotos favoritos o con coches que respondan a ciertas condiciones que se necesiten en situaciones específicas, por ejemplo, capacidad de carga. Sin duda, estas características de Vloz suponen una fuerte ventaja frente a la elección por algoritmo que hacen Uber o Bolt.

Este es el beneficio para los clientes, pero también hay para los trabajadores al volante. Una de las críticas que hacen los conductores a las aplicaciones habituales es que no reciban compensación económica por el combustible y el tiempo gastado en el trayecto a recoger al usuario. Y a diario se encuentran con distancias de recogida que provocan una amplia pérdida de los beneficios.

Taxistas marchan en Madrid contra las 8.500 licencias de VTC para Cabify | Europa Press

Menos precariedad

Con Vloz, este problema se resolverá porque los conductores cobrarán por el trayecto que realicen hasta el punto de recogida. La pregunta entonces es: esta aplicación será más cara para los usuarios que Uber o Bolt. Para nada, porque a pesar de pagar más justamente a los pilotos, la empresa cobrará menos comisión a los clientes. Vamos, que podrá competir en precios cara a cara.

Vloz se describe como una alternativa “más justa, transparente e innovadora”. Aunque tiene un caminho difícil por delante porque Uber o Bolt están ya muy establecidas en Portugal, si funciona y consigue cierta cuota de mercado, veremos si esta aplicación, o al menos el modelo que aplica, se expanda y alcance primero al país más cercano, España.