LO MEJOR DE LA SEMANA II: Changan llega a España, World Car Awards 2026 y resultados de Opel 2025

Changan, una nueva marca china, acaba de aterrizar en España. Y lo ha hecho con sus dos primeros modelos 100% eléctricos: el Deepal S05 y Deepal S07. Dos SUV con un diseño atractivo y un interior tecnológico, a la altura de sus rivales, que más adelante llegarán con tecnología híbrida enchufable.La marca tiene como objetivo tener 65 concesionarios abiertos mitad de año.

Changan ha producido más de 30 millones de vehículos para todo el mundo, con presencia en más de 100 países.

Mercedes CLA | Mercedes-Benz

Ya sabemos los finalistas en cada una de las categorías de los reconocidos premios World Car Awards, donde nuestro director, Fernando Gómez Blanco es uno de los jurados españoles, junto a Pablo García de Motor One España.

Optarán al galardón de “Mejor Coche del Año en el Mundo 2026” los Audi Q5 y SQ5; BMW iX3, BYD Seal 6 DM-i; Hyundai Ioniq 9; Hyundai Palisade; Kia EV4 y EV5; Mercedes-Benz CLA; Nissan LEAF y Toyota RV4.

Para ganar el premio de “Mejor Coche Eléctrico del Año” están los Audi A6 e-tron y S6 e-tron; BMW iX3; Hyundai IONIQ 9; Mercedes-Benz CLA y Nissan Leaf.

Para ser “Coche de Lujo del Año” han pasado el primer corte los Audi A6 e-tron y S6 e-tron; Audi A6 y S6; Cadillac Vistiq; Lucid Gravity y Volvo ES90.

En el terreno de las altas prestaciones tenemos a los BMW M2 CS; Chevrolet Corvette E-Ray; Land Rover Defender OCTA; Hyundai Ioniq 6 N y Mercedes-AMG GT 63 Pro, aspirando este 2026 a ser el “Mejor Deportivo del mundo”.

Mientras que los nominados para mejor “Coche Urbano del mundo” son los: Alfa Romeo Junior; Baojun Yep Plus o Chevrolet Spark EUV; Nio Firefly; Hyundai Venue y Wuling Binguo o Ari Poly.

Y para conseguir el galardón de “Mejor Diseño mundial del Año 2026 están los: Nio Firefly; Kia PV5; Lynk & Co 08; Mazda 6e y Volvo ES90.

Innovaciones, curiosidades y autonomía del eléctrico: empecemos a conocer al nuevo Opel Astra, a días de su estreno | Opel

2025 ha sido un año positivo para Opel. La marca del Grupo Stellantis logró cerrar el año con un 16% más de ventas frente a 2024, con 38.209 matriculaciones, copando un 2,9% del mercado español.

El modelo más vendido de Opel en 2025 fue el Corsa, con 17.440 unidades matriculadas.

El español Carlos Sainz, de Ford Racing, durante una etapa del Dakar 2026. | EFE

El Dakar 2026 ha concluido con una representación española muy importante. En coches, Nasser Al-Attiyah ha vuelto a subirse a lo más alto del podio, consiguiendo su sexto Dakar en la categoría Ultimate. En segunda posición llegaron los españoles Nani Roma y Álex Haro a bordo de su Ford Raptor. Mattias Ekström y Emil Bergkvist lograron cruzar la meta en tercera posición.

Mientras que Carlos Sainz y Lucas Cruz tuvieron una penalización de 15 minutos en la décima etapa por desorientarse, aunque lucharon hasta el último momento logrando un meritorio quinto puesto. Por otro lado, la española Cristina Gutiérrez, junto a Pablo Moreno, tuvo una gran actuación al finalizar undécima, siendo el mejor resultado de una mujer en la categoría principal desde 2001.

Laia Sanz, a bordo de su EBRO, también logró destacar, terminando en el puesto número 20. En motos, Luciano Benavides, con tan solo 2 segundos de ventaja sobre Ricky Brabec, logró la primera posición en una competición frenética, y el español Tosha Schareina logró cerrar el podio en tercera plaza.

El Dakar 2026 tuvo lugar en Arabia Saudita a lo largo de más de 8.000 km repartido en 13 etapas.