Es el coche familiar con más maletero que puedes comprar, y Skoda acaba de rebajarlo más de 4.000 euros

Si necesitas espacio de verdad sin pagar de más, el Skoda Octavia Combi acaba de bajar a 29.450 euros en su versión 1.5 TSI MHEV de 116 CV con acabado Selection. El descuento alcanza los 4.242 euros sobre tarifa, así que estamos ante una rebaja que pone este familiar checo al alcance de presupuestos medios, porque vamos, que por ese precio consigues el maletero más amplio del segmento compacto y etiqueta ECO de serie.

El maletero más grande de la categoría

Mide 4.689 mm de largo por 1.468 mm de alto con una batalla de 2.686 mm que se traduce en espacio brutal tanto delante como atrás, y el maletero de 640 litros supera a todos los rivales directos. Vamos, que podrías meter las maletas de unas vacaciones largas, carritos de niños y bolsas de la compra sin tener que hacer malabarismos ni dejar cosas fuera, porque aquí el espacio sobra por todos lados.

Las motorizaciones disponibles incluyen un 1.5 TSI de 116 CV con microhibridación MHEV que lleva etiqueta ECO, un 1.5 TSI de 150 CV también mild-hybrid, y los diésel 2.0 TDI en versiones de 116 CV y 150 CV con etiqueta C. Los consumos homologados van de 4,4 a 6,9 litros cada 100 km según el motor que elijas, mientras que los diésel se quedan en torno a los 4,5 litros en uso mixto y los gasolina MHEV rondan los 5,5 litros.

Skoda Octavia Combi | Skoda

Si te va la marcha, Skoda todavía ofrece las versiones RS que van desde 245 CV hasta 265 CV en el Combi, aunque esas ya se salen del presupuesto familiar normal. Los acabados disponibles son Selection (el básico), Design (intermedio), Style (alto) y las variantes deportivas RS con suspensión endurecida, así que puedes elegir entre practicidad pura o algo con más carácter deportivo.

Un equipamiento que sube rápido de nivel

El acabado Selection que viene en la oferta de 29.450 euros ya trae lo básico para funcionar sin problemas, aunque si subes al Design ganas pantalla táctil más grande y mejores asistentes a la conducción. El Style te mete faros Full-LED, suspensión adaptativa y pantalla de hasta 10 pulgadas con navegación integrada, mientras que el RS te añade conducción semi-autónoma y detalles deportivos por todas partes.

Skoda incluye asistente eCall de serie en todos los modelos, y en campañas financiadas suelen meter promociones con ampliación de garantía. Por ejemplo, la promoción actual ofrece 3 años de garantía de fábrica más 1 año adicional gratuito si financias con Škoda Finance, así que podrías tener 4 años de cobertura total sin pagar más. Además, cuentas con el sistema de conectividad Skoda Care que te permite gestionar el coche desde el móvil.

Skoda Octavia Combi | Skoda

Los mantenimientos están indicados a precio cerrado en la red oficial, así que no te van a llegar sorpresas raras cuando toque revisar el coche. El nivel de acabados en el interior es bastante superior al de rivales como el Ceed Tourer o el Focus Sportbreak, porque Skoda siempre ha destacado por usar buenos materiales y dar sensación de solidez alemana sin cobrar precio alemán.

Financiación obligatoria pero sin líos adicionales

La oferta de 29.450 euros requiere financiar con Škoda Finance para acceder al descuento completo, y lo habitual es encontrar planes a 36 meses con entrada reducida. Skoda no suele obligarte a contratar seguros extras innecesarios ni productos adicionales para lograr el precio anunciado, así que la cosa va bastante limpia en ese sentido, aunque siempre conviene leer la letra pequeña en el concesionario, porque las financiaciones pueden salir caras.

Skoda Octavia Combi | Skoda

La promoción es válida en los concesionarios Škoda de toda España, y como el modelo se ensambla en Europa, hay suficiente stock sin grandes limitaciones de unidades. Puedes ir presencialmente o reservar y configurar el coche online según te venga mejor, porque Skoda tiene tanto la red física como la plataforma digital funcionando bien.

Este coche es una opción espectacular para aquellas familias y profesionales que buscan mucho espacio a precio competitivo y sin renunciar a la calidad de los acabados ni a las sensaciones de conducción decentes. Si lo tuyo es hacer kilómetros en autovía con bajo consumo y poder cargar lo que necesites sin dramas, este Octavia Combi te ofrece la mejor relación espacio-precio del segmento.