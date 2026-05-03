La versión moderna de la mítica furgoneta de Volkswagen mejora y se pone al día con nuevas apps y tracción 4x4

Cuando Volkswagen lanzó el modelo ID.Buzz, 100% eléctrico, inspirado en su mítica furgoneta que fue un icono hippie, parecía una decisión muy arriesgada. No obstante, la marca alemana sigue apostando por la gama con una nueva actualización que supone cambios muy relevantes que alzan aún más el atractivo de este vehículo para sus potenciales clientes.

Los principales cambios se producen en la edición de acceso, la Pro con una distancia entre ejes más corta (hay otra con distancia intermedia y una larga). Incluso pasará de ofrecer seis plazas a siete, lo que supone un rediseño del espacio interior. Aunque la modificación más significativa en todas las versiones Pro es la inclusión de una tracción integral en una motorización con 340 CV de potencia, mecánica que hasta ahora solo estaba disponible en la edición de alta gama, la GTX.

Volkswagen ID. Buzz | Centímetros Cúbicos

Un incremento considerable

La tracción total permitirá un incremento de 600 Kg en la capacidad de remolque respecto a la edición Pro con tracción trasera. La de distancia entre ejes intermedia aumentará su capacidad de remolque hasta los 1.800 Kg, mientras que la de distancia entre ejes larga suma 1.600 Kg. Es una mejora de cualidades bastante necesarias para una furgoneta. Sin embargo, hay novedades puramente estéticas como la integración de la combinación de colores Candy Blanco y Rojo Cherry para la carrocería a partir del verano de 2026.

El ID.Buzz también gozará de una tecnología más profunda con la integración de la nueva generación del sistema Connected Travel Assist para ayudar al conductor en su experiencia de viaje. Igualmente, incorpora la posibilidad de acelerar y frenar usando el mismo pedal y la herramienta vehicle to load con la que se pueden cargar dentro del vehículo dispositivos móviles con una potencia de 2 kW.

Volkswagen ID.Buzz | Volkswagen

Herramienta Innovision

El sistema multimedia del Volkswagen ID.Buzz integra ahora la herramienta Innovision, una tienda de aplicaciones de audio, video, gaming, aparcamiento, etc, para mejorar con creces las funcionalidades de las que dispone este vehículo. En definitiva, la marca alemana ha trabajado en actualizar prácticamente todos los sectores de esta furgoneta con Etiqueta Cero.

El Volkwagen ID.Buzz se vende en España desde 58.055 euros en su versión de acceso, de la gama Pro con tracción trasera, 286 CV de potencia y una autonomía de 454 kilómetros. Por lo tanto, las ediciones Pro con tracción total y las actualizaciones podrían irse a un precio de entre los 65.000 y 70.000 euros.