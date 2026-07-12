Probamos el R4 Plein Sud: el descapotable eléctrico con el que Renault recupera el espíritu del mítico "4L"

Renault lleva unos cuantos meses sorprendiéndonos. Primero con su reinterpretación del R5; posteriormente lanzando un nuevo R4; y, por último, con el Twingo, que ha dejado boquiabierto a todo el mundo. Todos revolucionarios, tecnológicos y, por supuesto, 100% eléctricos. Pero no podía dejar de sorprendernos de nuevo.

Hoy conocemos este nuevo concepto que ha creado Renault. Bueno más bien es el mismo Renault 4 E-Tech, pero… ¡a cielo abierto! Se llama Plein Sud y así es como la marca del rombo reaviva la llama de los icónicos descapotables R4.

Renault R4 Plein Sud | Centímetros Cúbicos

Esta versión mantiene sus medidas, con unos 4,14 metros de longitud. Un diseño de carrocería instantáneamente reconocible, parrilla icónica iluminada, llantas de 18 pulgadas y todos los detalles estéticos que siguen recordando al original "4L". Pero como es descapotable, estrena un nuevo perfil creado por su techo de lona negra. Solo faltan los rieles del techo y, la antena, está integrada con la luneta trasera.

El techo, que no afecta para nada al ruido, aerodinámica, seguridad ni espacio, se abre y cierra en solo 10 segundos. Se controla eléctricamente mediante un botón en el panel superior, o la función de control por voz del avatar “reno”.

Se puede activar igualmente con el motor en marcha, a velocidades de hasta 90 km/h. Y puede abrirse, cerrarse o ajustarse en varias posiciones intermedias, para una máxima versatilidad y preferencias de luz. La marca afirma que solo hay un 4% más de ruido percibido del viento a bordo cuando el techo está cerrado, si comparamos esta versión con el Renault 4 E-Tech con techo fijo.

Renault R4 Plein Sud | Centímetros Cúbicos

Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo me he subido a ambos y no se nota nada, y tampoco influye en su conducción porque con 19 kilos más de peso, no notas que no sea igual de ágil y manejable.

La autonomía, por ejemplo, sí disminuye en 7 kilómetros, pero seguimos contando con más de 390 de autonomía total, lo que, para un compacto de estas características, es una cifra muy interesante. ¿Y sus motores? El Renault 4 E-Tech eléctrico Plein Sud solo está disponible con un motor y una batería: la de 52 kWh asociada al propulsor de 150 CV.

Obviamente sigue siendo un SUV compacto eléctrico muy ratonero, suave en aceleración, pero efectivo y muy cómodo para conducir y aparcar. Incluso para llegar más allá, porque equipa el sistema de control de tracción Extended Grip.

Renault R4 Plein Sud | Centímetros Cúbicos

Esto significa que es capaz de circular por terrenos más sueltos gracias a sus dos nuevos modos de conducción: “Snow” y “All-Terrain”. Siempre para facilitar la conducción y el confort de todos los pasajeros. Porque sigue siendo amplio para que viajen cinco ocupantes y con un maletero que tiene 375 litros de capacidad. Sin olvidar que su interior es muy llamativo, de estilo retro y tecnológico, donde destacan sus dos pantallas de alrededor de 10 pulgadas, cada una con Google integrado.

Si ya el Renault 4 100% eléctrico me parecía una gran opción si buscas un urbano compacto capaz de acompañarte también fuera de la ciudad, esta versión suma la posibilidad de moverse a cielo abierto y con mucha facilidad.