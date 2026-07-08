El pequeño eléctrico con look de SUV que además de barato ahora incorpora una nueva versión muy colorida

Los coches eléctricos no están entrando ni por el ojo ni por la cabeza de la población. La penetración que han tenido en la sociedad es mucho más baja de lo que pensamos. No obstante, hay modelos que cumplen con las expectativas y que han conseguido atraer clientes gracias a unas cualidades compensadas, un precio justo y un diseño que no se pase de moderno. Es el casi del Citroën ë-C3, que estrena una versión especial llamada TONIC.

Esta edición es como un “upgrade” de la YOU, la más básica de toda la gama, pero le mete mucho más color para darle bastante más vidilla.

El techo del coche gana una tonalidad bicolor en Rojo Aden o Negro Perla Negra. Las barras del techo y el pequeño alerón trasero se pintarán en uno de los colores, el que no se haya escogido para el techo, asegurando un contraste que haga el coche más llamativo.

Citroën C3 Tonic | Citroën

Pocos cambios interiores

El parachoques delantero añade piezas en Amarillo Limón para dar más diversidad a la paleta de colores, y sobre bajo los retrovisores encontramos la inscripción TONIC para dejar claro que ese Citroën ë-C3 es una versión especial. Aunque las principales modificaciones son exteriores, también hay alguna en el habitáculo para mejorar la experiencia de los pasajeros con mayor comodidad.

No obstante, mantiene la pantalla central de 10,25 pulgadas para el sistema multimedia que se conecta de forma inalámbrica a los dispositivos móviles a través de Android Auto y Apple CarPlay. El panel de instrumentos lo toma de una edición de mayor gama, la PLUS, colocando el interior de la versión TONIC en un nivel superior al del YOU. De hecho, podríamos decir que se sitúa en medio, como si fuese el segundo escalón de la gama.

Citroën C3 Tonic | Citroën

Escasa diversidad de motores

El Citroën ë-C3 no puede presumir de amplitud de motores y baterías. Su propulsor eléctrico, en cualquier caso, es de 113 CV para una aceleración de 10,4 segundos y una velocidad máxima de 125 km/h. Puede ser alimentado por dos alternativas de batería, una de 30 kWh para 214 kilómetros de autonomía, u otra de 44 kWh para 322 kilómetros, cifras que indican que es un coche de uso especialmente urbano.

Gracias a esta mecánica básica, la marca francesa puede situar este modelo entre los eléctricos más bajos del mercado para democratizar la movilidad sostenible. La versión TONIC sube ligeramente de los 20.000 euros sin aún aplicar descuentos ni ofertas que podrían reducir el coste por debajo de los 15.000 euros. Una gran oportunidad para dar el salto a las nuevas propulsiones.