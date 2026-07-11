España se juega 475 millones si no aprueba la subida del impuesto al diésel antes del 31 de agosto

España dispone hasta el 31 de agosto para aprobar la subida del impuesto al diésel comprometida con la Comisión Europea. Si no lo hace, perderá 475,3 millones de euros de los fondos Next Generation, pese a que el Gobierno ya ha prorrogado algunas medidas fiscales relacionadas con los carburantes.

Esta medida forma parte del Plan de Recuperación y busca reforzar la fiscalidad medioambiental, eliminando la ventaja fiscal del diésel frente a la gasolina. Además, pretendía aumentar la recaudación pública en torno al 0,3 % del PIB, aunque la falta de apoyo parlamentario ha impedido sacar adelante la reforma.

La Comisión Europea ya retuvo parte del quinto pago de las ayudas por considerar que este compromiso no se había cumplido. Aunque España logró desbloquear otra parte de esos fondos tras presentar nueva documentación, Bruselas sigue considerando insuficientes las previsiones de ingresos derivadas de la reforma, ya que permanecen por debajo del objetivo acordado.