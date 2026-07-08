El Lancia Ypsilon con el nuevo motor de Stellantis baja de precio hasta poco más de 17.000 euros

Stellantis está muy pero que muy empeñada en que el Lancia Ypsilon sigue escalando en el salvaje mercado de los coches urbanos. El camino para conseguirlo es estrujar el precio del coche, con oferta tras otra. La última reduce de su versión de gasolina a los 17.168 euros. Su principal competencia la tiene en casa, el Peugeot 208, pero también el Seat Ibiza, el Opel Corsa, el Skoda Fabia o el Hyundai i20. Todos al ring.

La versión básica del Lancia Ypsilon, la que se puede lograr por poco más de 17.000 euros, equipa el nuevo motor de Stellantis que sustituye al PureTech. Es un bloque de 1.2 litros y tres cilindros en línea para 100 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 10,2 segundos, una velocidad máxima de 194 km/h y un consumo combinado de 5,2 litros cada 100 kilómetros.

Lancia Ypsilon | motor.atresmedia.com

Coche de esencia

Para quienes quieren un coche que no esconda sorpresas, el Ypsilon es una buena opción. Ese motor más básico posible de Stellantis, se vincula a una transmisión manual de seis velocidades y a una transmisión delantera. No por la simpleza de la mecánica se va a renunciar a la calidad y al diseño atractivo. El exterior es espectacular, son esa franja frontal de lado a lado. Seguramente, la estética sea su mayor virtud.

Respecto al interior, los acabados del habitáculo son de máxima calidad. El Lancia Ypsilon se concentra bastante en la comodidad de los pasajeros, renunciando incluso a una porción del espacio de carga. Su maletero es de 352 litros. No es un gran espacio, pero no está mal para un coche que no se define como familiar y que es puramente urbanita.

Lancia Ypsilon | Lancia

Se le pide más tecnología

Los sistemas de asistencia a la conducción que integra el Lancia Ypsilon son los que obliga la Unión Europea. Para algunos analistas, para su precio, este modelo debería ofrecer un mayor catálogo tecnológico. Sí incluye pantalla táctil de 10,25 pulgadas para el sistema multimedia que se conecta de forma inalámbrica a los dispositivos móviles, actualiza el software automáticamente, y cuenta con sistema de distancia de aparcamiento trasero con sensor.

La oferta de 17.168 euros por el Lancia Ypsilon está disponible bajo condiciones de financiación específicas con la marca. Es cierto que lo que puede diferencias a este modelo respecto al resto de su competencia es su estética, muy personal y atractiva, pero el coche en conjunto no ofrece demasiados motivos para decidir sí o sí por él.