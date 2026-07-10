CARNÉ DE CONDUCIR
El carné por puntos se prepara para una nueva era impulsada por la Unión Europea
La UE propone un permiso unificado con criterios comunes para la renovación según la edad y sanciones que tendrán efecto en todos los países de la Unión Europea.
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El permiso por puntos cumplió el pasado 1 de julio 20 años como una de las grandes medidas de seguridad vial en España. Desde su puesta en marcha en 2006, ha contribuido a reducir la siniestralidad y salvar miles de vidas, aunque en los últimos años el descenso de fallecidos se ha frenado.
Ante este estancamiento, la Unión Europea prepara una renovación del modelo para adaptarlo a los nuevos retos de movilidad y tecnología.
El reto de un permiso europeo
La reforma no solo afecta a España. Con más de 250 millones de conductores en la Unión Europea, 27 millones de nuestro país, Bruselas busca reducir las diferencias entre los sistemas nacionales y crear un permiso de conducción más integrado.
Entre las principales novedades se plantea un carnet digital europeo que podrá llevarse en el móvil y tendrá validez en todos los Estados miembros. Además, las sanciones graves tendrán reconocimiento común: si un conductor pierde el permiso en un país, la suspensión se aplicará en toda la UE para evitar que pueda seguir conduciendo al cruzar una frontera.
Tecnología y nuevos criterios
La propuesta europea también apuesta por incorporar más tecnología, con especial atención a los sistemas de asistencia a la conducción, la inteligencia artificial o el frenado automático de emergencia. Asimismo, se estudian criterios comunes para renovar el permiso, especialmente en conductores de mayor edad, y controles más estrictos para los conductores noveles.
La reforma no será inmediata, ya que cada país deberá adaptarla a su legislación. La UE ha fijado 2028 como fecha límite para aplicar los cambios, aunque algunas medidas podrían comenzar a llegar de forma progresiva desde 2026.
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