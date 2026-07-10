El carné por puntos se prepara para una nueva era impulsada por la Unión Europea

El permiso por puntos cumplió el pasado 1 de julio 20 años como una de las grandes medidas de seguridad vial en España. Desde su puesta en marcha en 2006, ha contribuido a reducir la siniestralidad y salvar miles de vidas, aunque en los últimos años el descenso de fallecidos se ha frenado.

Ante este estancamiento, la Unión Europea prepara una renovación del modelo para adaptarlo a los nuevos retos de movilidad y tecnología.

El reto de un permiso europeo

La reforma no solo afecta a España. Con más de 250 millones de conductores en la Unión Europea, 27 millones de nuestro país, Bruselas busca reducir las diferencias entre los sistemas nacionales y crear un permiso de conducción más integrado.

Entre las principales novedades se plantea un carnet digital europeo que podrá llevarse en el móvil y tendrá validez en todos los Estados miembros. Además, las sanciones graves tendrán reconocimiento común: si un conductor pierde el permiso en un país, la suspensión se aplicará en toda la UE para evitar que pueda seguir conduciendo al cruzar una frontera.

Tecnología y nuevos criterios

La propuesta europea también apuesta por incorporar más tecnología, con especial atención a los sistemas de asistencia a la conducción, la inteligencia artificial o el frenado automático de emergencia. Asimismo, se estudian criterios comunes para renovar el permiso, especialmente en conductores de mayor edad, y controles más estrictos para los conductores noveles.

La reforma no será inmediata, ya que cada país deberá adaptarla a su legislación. La UE ha fijado 2028 como fecha límite para aplicar los cambios, aunque algunas medidas podrían comenzar a llegar de forma progresiva desde 2026.