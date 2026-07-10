Todos los coches que se produzcan en la UE desde el 7 de julio deberán integrar estos nuevos ADAS

La Unión Europea tiene un objetivo muy claro sobre la seguridad vial, que en los países miembros se sumen cero muertes anuales en las carreteras en el año 2050. Para conseguirlo, pretende reducir al máximo el impacto del error humano obligando a integrar cada vez más tecnología de asistencia a la conducción en los nuevos coches que se produzcan en el continente. A partir del 7 de julio, hay novedades en este sentido.

La normativa GSR2 (General Safety Regulation II) que fue aprobada en noviembre de 2019 se ha aplicado en distintas fases cada dos años para dar margen a los fabricantes automovilísticos. En julio de 2022 entraron en vigor las primeras obligaciones sobre sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). En julio de 2024 continuaron añadiéndose novedades. Ahora, a partir del 7 de julio de 2026, todos los coches producidos en la UE deberían instalar estos nuevos ADAS.

Cansancio al volante | Pixabay

Sin distracciones

Aviso Avanzado de Distracción del Conductor (ADDW) con cámaras interiores que detectan si se desvía la mirada de la carretera y avisa si ese desvío supera los 3,5 segundos. Aviso de Sueño y Atención del Conductor (DDAW) que controla las señales de fatiga en el piloto y le propone realizar una pausa.

Grabadora de Datos (EDR) a modo de caja negra. Asistente Inteligente de Velocidad (ISA) que advierte al conductor si supera la velocidad límite. Frenado Automático de Emergencia (AEB) para evitar accidentes contra vehículos, peatones o ciclistas. Señal de Freno de Emergencia (ESS) que activa cuatro luces parpadeantes en caso de frenada brusca.

Sistema de Mantenimiento de Carril (LKA), corrige la dirección del vehículo cuando se pisan las líneas exteriores de la carretera. Detección de Marcha Atrás (REV) con cámaras o sensores para detectar si, durante la marcha atrás, hay personas u objetas posicionados detrás del vehículo. Monitorización de Presión de Neumáticos (TPMS) que advierte si están perdiendo aire.

Sistemas ADAS | Centímetros Cúbicos

Evitar lesiones graves

Zona de Impacto de Cabeza Alargada que fuerza a construir el capó y el parabrisas con materiales que reducen la posibilidad de lesiones graves de los peatones en caso de atropello. Facilidad para Instalar el Alcoholímetro Bloqueador (Alcolock), los coches tendrán preinstalada una interfaz que permite la fácil instalación de alcoholímetro que, si da positivo, bloque el coche.

Aunque alcanzar el 0 muertes en 2050 sea un objetivo muy difícil, es cierto que toda esta tecnología aporta, y mucho, a la seguridad de todos los elementos que se encuentran en la carretera, los propios conductores, los peatones y los ciclistas.